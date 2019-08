Under 16, i raggruppamenti della prima fase

La Spezia - Ai nastri di partenza la fase di qualificazione al prossimo campionato regionale Under 16. Parteciperanno alla fase di qualificazione 50 formazioni, mentre 5 sono state ammesse di diritto, tra cui la società rossonera del Ceparana Calcio. In questa prima fase le società sono state suddivise in 5 giorni da 5 squadre e in 7 giorni da 5 squadre, che si affronteranno in gare si sola andata nei fine settimana del 15/22/29 settembre e 6/13 ottobre- si qualificano al campionato regionale le prime due classificate di ciascun girone e la miglior terza classificata. Di seguito i raggruppamenti delle formazioni spezzine:



Girone 6:Goliardicapolis, Little Club James, Lavagnese, Sestri Levante, Levanto Calcio, Mamas Giovani

Girone 7: Sammargheritese, Football Club Bogliasco, Magra Azzurri, Ca de Rissi, Colli Ortonovo

Girone 8: Arci Pianazze, Rivasamba, Tarros Sarzanese, Pieve Ligure, Golfo Paradiso PRCA, Santerenzina

Girone 9: Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio, Valdivara 5 Terre, Anpi Sport Casassa, Borgoratti, Santa Maria