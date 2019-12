Under 16 Regionale, rallenta il Canaletto e si fa sotto nuovamente la Goliardicapolis

La Spezia - La sesta giornata del campionato regionale Under 16 va agli archivi con il pareggio del Canaletto Sepor e la vittoria della Goliardicapolis. I canarini di Demi impattano 2-2 contro l'Entella al termine di un bel match. Al Celeri di Chiavari, aprono le marcature gli spezzini con Butteri ma la rete di Spaccamonti ristabilisce la parità. Parità che sarà nuovamente rotta con il nuovo vantaggio spezzino arrivato grazie a Saloni ma la rete di Parlati ristabilisce la definitiva parità del big match di giornata. Grazie al pareggio rimediato dagli spezzini, la Goliardicapolis accorcia in classifica grazie alla vittoria conquistata contro l'Angelo Baiardo. Allo “Strinati, infatti, è decisiva la rete di Francesia Berta per l'uno a zero finale. Nonostamnte i favori della vigiglia, soprattutto per la differenza di punti in classifica, la Sammargheritese non va oltre il pareggio con il Ceparana Calccio, mentre le reti di Etienne e Boni firmano il pareggio tra il Bogliasco ed il Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno. Termina in parità anche la sfida tra il don Bosco Spezia Calcio e la Tarros Sarzanese, dove in rete ci sono andati Mori e El Hasnaoui, cosi come termina in pareggio anche la sfida tra il Levanto Calcio ed il Valdivara 5 Terre. Al “Raso Scaramuccia”, aprono le danze gli ospiti con Lunghi ma le reti di Nicora e Lagaxio ribaltano il match. Emozioni finite? No, perchè il Valdivara 5 Terre passa nuovamente in vantaggio con Manfroni e D'Ippolito ma la rete di Contardi firma il definitivo pareggio



Risultati 6a giornata

Angelo Baiardo – Goliardicapolis 0-1

Levanto Calcio – Valdivara 5 Terre 3-3

Ceparana Calcio – Sammargheritese 2-2

Entella – Canaletto Sepor 2-2

Bogliasco – Golfo Paradiso PRCA 1-1

Don Bosco Spezia Calcio – Tarros Sarzanese 1-1



Classifica: Canaletto Sepor 16; Goliardicapolis (*) 15; Entella (*) 10; Sammargheritese 9; Tarros Sarzanese 8; Bogliasco 7; Angelo Baiardo (*) 5; Levanto Calcio (**) e Valdivara 5 Terre (*) 4; Golfo Paradiso PRCA (*) e Don Bosco Spezia Calcio 2; Ceparana Calcio (*) 1.



**: Due partite da recuperare

*: Una partita da recuperare