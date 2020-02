Under 16 Regionale, la Goliardicapolis resta saldamente al comando

La Spezia- Alla capolista Goliardicapolis basta la rete messa a segno da Sisinni per battere di misura il Don Bosco Spezia calcio e festeggiare, cosi, tredicesima vittoria stagioanle che gli vale la conferma in testa alla classifica. Distaccata di cinque lunghezze, troviamo la formazione spezzina del Canaletto Sepor che al Tanca festeggia la vittoria nel derby spezzino contro il Ceparana Calcio, fanalino di coda del campionato, grazie alle reti di Fiorini, De Lucia, Rossi e del solito Butteri. All'Entella, terza forza del campionato, basta la rete di Peri per sbancare il Raso Scaramuccia di Levanto contro il levanto Calcio, mentre il Valdivara 5 Terre è sconfitto dall'Angelo Baiardo. Al Colombo, infatti, sono decive le reti di Sartore, Alpino, Zuppiroli e Ragazzi, mentre per i padroni di casa Folegnani, autore di una doppietta, e il solito Manfroni. Le reti di Lai e Wintour firmano il pareggio tra la Sammargheritese ed il Golfoparadisoproreccocamogliavegno, mentre la Tarros Sarzanese cala il poker al Bogliasco. Al Bergini, sono decisive le reti di Mori, autore di una doppietta, Fagandini e Salvetti, emntre per gli ospiti la rete della bandiera la firma Sechi.

Risultati 15a giornata

Levanto Calcio – Entella 0-1

Valdivara 5 Terre – Angelo Baiardo 3-4

Tarros Sarzanese – Bogliasco 4-1

Sammargheritese – Golfoparadisoproreccoc.a 1-1

Canaletto Sepor – Ceparana 4-0

Goliardicapolis – Don Bosco Spezia Calcio 1-0



Classifica: Goliardicapolis 40; Canaletto Sepor 35; Entella 31, Valdivara 5 Terre 25; Sammargheritese 20; Angelo Baiardo 19; Bogliasco e Levanto Calcio 17; Tarros Sarzanese 15; Don Bosco Spezia Calcio e Golfoparadisoproreccocamogliavegno 12; Ceparana 8