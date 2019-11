Under 16 Regionale, la Goliardicapolis chiama, il Canaletto Sepor risponde

La Spezia - La quarta giornata del campionato regionale Under 16 va in archivio con la quarta vittoria consecutiva della capolista Goliardicapolis. Al “Cimma”, infatti, i ragazzi di mister Palermo ne rifilano tre al Don Bosco Spezia Calcio grazie alle reti di Guelfo, Manunza e Boero, mentre per i salesiani di Bertini la rete della bandiera la firma Bordino. Distaccata di tre lunghezze dalla capolista, troviamo la formazione spezzina del Canaletto Sepor che centra la vittoria nel derby spezzino contro il Ceparana di mister Centi. All'Incerti, sono decisive le reti di Maloni e De Jesus, mentre per i rossoneri segna Dakavelli. Si conferma al terzo posto la formazione dell'Entella che batte di misura il Levanto Calcio con Cervini, mentre sale in classifica il Bogliasco che ne rifila sei alla Tarros Sarzanese grazie alla tripletta di Etienne e alle singole di Gandolfo, Brunetti, e Sechi. Per i rossoneri a segno Laterna, Salvetti e Fagandini. Nonostante l'inferiorità numerica e il doppio svantaggio, arrivato grazie alle reti di Alpino e Bossa, il Valdivara 5 Terre di Lunghi strappa un buon punto in casa dell'Angelo Baiardo grazie alle reti di Fiori e Moscatelli. Da segnalare la rete annullata a Manfroni che avrebbe potuto regalare la vittoria alla formazione spezzina. Chiude la quarta giornata il pareggio tra il Golfo Paradiso PRCA e la Sammargheritese. Pareggio arrivato grazie alle doppiette di Busi e Liistro.





Bogliasco – Tarros Sarzanese 6-3

Golfo Paradiso PRCA – Sammargheritese 2-2

Entella – Levanto 1-0

Angelo Baiardo – Valdivara 5 Terre 2-2

Ceparana -Canaletto Sepor 1-2

Don Bosco Spezia Calcio – Goliardicapolis 1-3



Classifica: Goliardicapolis 12; Canaletto Sepor (*) 9; Entella 8; Bogliasco 6; Angeo Baiardo 5; Tarros Sarzanese (*) 4; Levanto (*) 3; Sammargheritese (*) e Valdivara 5 Terre 2; Golfo Paradiso PRCA (*) e Don Bosco Spezia Calcio 1; Ceparana Calcio (*) 0.

*: Una partita da recuperare