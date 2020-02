Under 16 Regionale, la Goliardicapolis centra la quattordicesima vittoria stagionale

La Spezia - Alla Goliardicapolis basta la rete realizzata da Manunza per avere la meglio dell'Entellae festeggiare, cosi, la quattordicesima vittoria stagionale che vale la conferma al primo posto del campionato regionale Under 16, giunto alla sedicesima giornata. Le reti di Da Pozzo e del solito Butteri regalano la vittoria al Canaletto Sepor di Demi che conquista il “classico” del calcio spezzino contro il Don Bosco Spezia Calcio. Nonostante i favori della vigilia, il Valdivara 5 Terre, non va oltre il pareggio contro l'ostico Golfoparadisoproreccocamogliavegno. Al San Rocco, sono decisive le reti di Liistro e Piccoli, mentre per gli spezzini, che per ben due volte sono passati in vantaggio, a segno ci vanno Viviani e Folegnani. La Sammargheritese, complice il mezzo passo falso del Valdivara 5 Terre, torna vedere da vicino la zona qualificazione grazie alla pirotecnica vittoria conquistata sul campo del Bogliasco, quest'ultimo a segno con Laviano e Bagliano, grazie alla doppietta di Sacco e alle singole di gnocchi e Toscano. Le reti di Zuppiroli e Gaetti spingono alla vittoria l'Angelo Baiardo che batte 2-1 il Levanto calcio, a segno con Martinez, mentre chiude la giornata la vittoria per 2-1 della Tarros Sarzanese sul campo del Ceparana calcio, fanalino di coda del campionato.



Risultati 16a giornata

Ceparana – Tarros Sarzanese 1-2

Don Bosco – Canaletto Sepor 0-2

Entella – Goliardicapolis 0-1

Golfoparadisoproreccoc.a – Valdivara 5 Terre 2-2

Bogliasco – Sammargheritese 2-4

Angelo Baiardo – Levanto 2-1



Classifica: Goliardicapolis 43; Canaletto Sepor 38; Entella 31; Valdivara 5 Terre 26; Sammargheritese 23; Angelo Baiardo 22; Tarros Sarzanese 18; Bogliasco e Levanto calcio 17;; Golfoparadisoproreccocamogliavegno 13; Don Bosco Spezia Calcio 12; Ceparana Calcio 8.