Under 16 Regionale, il Valdivara 5 Terre di Lunghi agguanta la zona qualificazione

La Spezia - La settima giornata del campionato regionale Under 16 va in archivio con la vittoria in rimonta della capolista Goliardicapolis che batte il Levanto Calcio. Al “San Desiderio” di Genova aprono le marcature i rivieraschi con Beccarelli, abile a trasformare un calcio di rigore, ma la doppietta di Francesia Berta e le singole di Grigoli e Dotti salvano la capolista. Il Canaletto Sepor di Demi resta in scia della capolista grazie alla vittoria conquistata al Tanca contro l'Angelo Baiardo. Vittoria arrivata grazie alle reti di Tattoli e Caputo. Le reti di Peri e Spaccamonti decidono a favore dell'Entella la sfida contro la Tarros Sarzanese, mentre entra in zona qualificazione la formazione spezzina del Valdivara 5 Terre. I bianco azzurri di Walter Lunghi, infatti, battono nettamente il Bogliasco grazie alle reti di Folegnani, Favazza e Lunghi, mentre per i genovesi la rete del definitivo 3-1 la firma Sechi. Primi tre punti stagionali per le formazioni spezzine del Don Bosco Spezia Calcio e Ceparana Calcio. I “salesiani” sbancano il “broccardi” di Santa Margherita Ligure con le reti di Adami e Spadoni, mentre i rossoneri di Centi espugnano il campo del Golfo Paradisoproreccocamogliavegno con Barabino e Dakavelli.



Under 16, risultati 7a giornata

Goliardicapolis – Levanto Calcio 4-1

Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio 0-2

Tarros Sarzanese – Entella 0-2

Valdivara 5 Terre – Bogliasco 3-1

Canaletto Sepor – Angelo Baiardo 2-0

Golfo Paradiso PRCA – Ceparana Calcio 1-2



Classifica: Goliardicapolis 21; Canaletto Sepor 19; Entella 13; Valdivara 5 Terre 10; Sammargheritese 9; Tarros Sarzanese 8; Bogliasco e Levanto Calcio (*) 7; Angelo Baiardo e Don Bosco Spezia Calcio 5; Ceparana Calcio (*) 4; Golfo ParadisoPRCA 2.



*: Una partita da recuperare