Under 16 Regionale, il Canaletto Sepor resta saldamente al comando

La Spezia - L'atteso big match della decima giornata del campionato regionale Under 16 va al Canaletto Sepor che in rimonta batte il Valdivara 5 Terre e si conferma al vertice della classifica. Al “Tanca”, aprono le marcature gli ospiti di mister Lunghi con Manfroni ma la reazione della capolista, in dieci per l'espulsione rimediata da De Lucia, è veemente e le reti di Da Pozzo, Bianchini e Papachioli ribaltano a favore dei canarini il match. Partita che termina 3-2 grazie alla rete di Manfroni, quindi autore di una doppietta. Distacca di un solo punto dalla quotata formazione allenata da Demi, troviamo la Goliardicapolis che nell'anticipo del sabato batte nettamente la Tarros Sarzanese con la doppietta di Rancati, la singola di Sisinni e la sfortunata autore di Piccioli. La rete di Spaccamonti dedice a favore dell'Entella il match contro il Bogliasco, mentre salgono in classifica le formazioni della Sammargheritese e dell'Angelo Baiardo. Gli “Orange” di Santa Margherita Ligure espugnano il campo del Levanto Calcio, quest'ultimo a segno con Loria, grazie alle reti di Traverso, Gnocchi e Busi, mentre i “draghetti” ne rifilano 11 al Golfo Paradiso PRCA con Zuppiroli sugli scudi grazie ad una tripletta. Chiude la giornata la vittoria interna del Don Bosco Spezia Calcio che batte il Ceparana Calcio, a segno con Barabino, grazie alle reti di Bianchi, Marquilie e Bordino.



Risultati 10a giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Ceparana 3-1

Levanto Calcio – Sammargheritese 1-3

Goliardicapolis – Tarros Sarzanese 4-0

Entella – Bogliasco 1-0

Angelo Baiardo – Golfo Paradiso PRCA 11-0

Canaletto Sepor – Valdivara 5 Terre 3-2



Classifica: Canaletto Sepor 26; Goliardicapolis 25; Valdivara 5 Terre e Entella 16; Sammargheritese 15; Angelo Baiardo 14; Bogliasco 13; Levanto Calcio e Don Bosco Spezia Calcio 11; Tarros Sarzanese 8; Ceparana Calcio e Golfo Paradiso PRCA 5.