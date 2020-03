Under 16 Regionale, i numeri del campionato

La Spezia - Tra pochi giorni sarà un mese esatto dall’ultima partita disputata prima dello stop imposto dal Governo del calcio, ma non solo, causa la grande emergenza del Coronavirus che ha colpito la nostra nazione. Sono momenti difficili e ogni giorno che passa diventa sempre più complicato per il presidente nazionale Sibilia e soci definire la situazione dei campionati nazionali, regionali e provinciali. I club stanno alla finestra e non fanno eccezione le squadre del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 16, che si è fermato alla sedicesima giornata.

Zona qualificazione - Per quanto riguarda la zona qualificazione alla fase finale regionale, che ricordiamo premia le prime quattro della classifica, troviamo in testa la quotata formazione genovese della Goliardicapolis che grazie ai 43 punti conquistati, frutto di 15 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, che precede in classifica la formazione spezzina del Canaletto Sepor di mister Demi, distaccato di cinque lunghezze dalla corazzata genovese. Si contendo gli ultimi due posti disponibili e le formazioni dell’Entella, Valdivara 5 Terre, Sammargheritese e Angelo Baiardo, mentre sembra esser tagliata fuori la formazione spezzina della Tarros Sarzanese, distaccata di ben otto lunghezze dai bianco azzurri di Lunghi.

I numeri : Il miglior attacco del campionato parla spezzino grazie ai 55 gol realizzati dal Canaletto Sepor inseguito dalla Goliardicapolis e dell’Angelo Baiardo, entrambi con 39 centri. La miglior difesa è quella della Goliardicapolis con solamente 12 reti incassate mentre Entella e Canaletto Sepor chiudono con 14 reti. Il peggior attacco è quello del Ceparana Calcio con solamente 14 reti all’attivo, mentre chiudono il podio le formazioni del Don Bosco Spezia Calcio e Golfoparadisoproreccocamogliavegno con rispettivamente 18 e 19 reti. La peggior retroguardia del campionato è quella del Bogliasco con 48 reti incassate inseguito dal Golfoparadisoproreccocamogliavegno con 43 reti e Don Bosco Spezia Calciop con 38 reti. La classifica del marcatori vede in testa Francesia Berta della Goliardicapolis con 12 reti inseguito da Manfroni del Valdivara 5 Terre, Butteri del Canaletto Sepor e Liistro del Golfoparadisoproreccocamogliavegno, tutti con 10 reti.

Classifica, aggiornata alla sedicesima giornata : Goliardicapolis 43; Canaletto Sepor 38; Entella 31; Valdivara 5 Terre 26; Sammargheritese 23; Angelo Baiardo 22; Tarros Sarzanese 18; Bogliasco e Levanto Calcio 17; Golfoparadisoproreccocamogliavegno 13; Don Bosco Spezia Calcio 12; Ceparana Calcio 8.