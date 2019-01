Under 16 Regionale, Pirina fa volare il Don Bosco Spezia Calcio

Il nuovo anno inizia nei migliore dei modi per i salesiani che al Cimma battono la Sammargheritese. Pareggia il Canaletto Sepor, mentre è sconfitta l'Arci Pianazze.

La Spezia - La decima giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 16 del Girone B va in archivio con l'ennesima affermazione stagionale del Ligorna che sbanca il San Rocco di Recco con un perentorio 9-1. Alla nona vittoria stagionale della capolista, risponde prontamente il Bogliasco e lo fa grazie alla pirotecnica vittoria conquistata contro l'Arci Pianazze. Primo acuto del nuovo anno per la formazione rossonera del Don Bosco Spezia Calcio che al Cimma, proprio quartier generale, batte 3-2 la Sammargheritese grazie alla doppietta di Pirina e alla singola di Guzzoni. Una vittoria che permette ai salesiani di scavalcare in classifica la formazione della James che pareggia per 2-2 contro la formazione della Goliardicapolis. Sale al settimo posto la formazione del Rivasamba, mentre il Canaletto Sepor impone il pareggio a reti bianche all'Athletic Club Liberi. Prossimo turno : Arci Pianazze – Canaletto Sepor; Athletic Club Liberi – Golfo Paradisoproreccocamogliavegno; James – Molassana Boero; Ligorna – Goliardicapolis; Rivasamba – Don Bosco Spezia Calcio; Sammargheritese – Bogliasco.



Risultati decima giornata

Canaletto Sepor – Athletic Club Liberi 0-0

Don Bosco – Sammargheritese 3-2

Bogliasco – Arci Pianazze 4-3

Golfo Paradiso PRCA – Ligorna 1-9

Goliardicapolis – James 2-2

Molassana Boero – Rivasamba 1-3



Classifica: Ligorna 28; Bogliasco 22; Don Bosco Spezia Calcio 18; James 17; Molassana Boero 16; Athletic Club Liberi, Rivasamba 15; Sammargheritese 12; Goliardicapolis, Arci Pianazze 10; Canaletto Sepor 8; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 1.