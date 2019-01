Under 16 Regionale, Don Bosco Spezia Calcio sconfitto nel big match

I rossoneri di Fregoso sono sconfitti dal Rivasamba, mentre termina in pareggio il derby spezzino Arci Pianazze – Canaletto Sepor

La Spezia - Undicesima giornata amara per la formazione spezzina del Don Bosco Spezia Calcio che nell'atteso big match dell'Andersen di Sestri Levante è sconfitto di misura dai padroni di casa del Rivasamba. Una sconfitta che però non rovina i piani qualificazione dei salesiani di Alberto Fregoso che chiudono il girone di andata al quarto posto, quindi in piena corsa per la qualificazione alla fase finale di categoria. Le reti del granata Marianelli, l'atteso ex, e del canarino Battini firmano il definitivo 1-1 nel derby spezzino tra l'Arci Pianazze e il Canaletto Sepor. Le altre - Ennesima vittoria stagionale della capolista Ligorna, per la formazione allenata da mister Pagni si tratta della decima vittoria stagionale, che batte nettamente la Goliardicapolis e mantiene a sei punti di distanza il Bogliasco che sbanca il campo della Samamrgheritese. Importanti sono le vittorie conquistate dalla James e dall'Athletic Club Liberi che grazie ai successi ottenuti contro il Molassana Boero e Golfo Paradisoproreccocamogliavegno agganciano il classifica i rossoneri del Don Bosco Spezia Calcio. Prossimo turno: Il big match della dodicesima giornata sarà di scena al Comunale di Ligorna dove la capolista farà gli onori di casa all'Athletic Club Liberi. Questi gli altri incontri: Arci Pianazze – Don Bosco Spezia Calcio, Bogliasco – Molassana Boero, James – Canaletto Sepor

Risultati 11° giornata

Arci Pianazze – Canaletto Sepor 1-1

Athletic Club Liberi – Golfo Paradiso 5-0

James – Molassana Boero 3-2

Ligorna – Goliardicapolis 5-0

Rivasamba – Don Bosco Spezia Calcio 1-0

Sammargheritese – Bogliasco 1-3



Classifica: Ligorna 31: Bogliasco 25; James 20; Don Bosco Spezia Calcio, Athletic Club Liberi, Rivasamba 18; Molassana Boero 16; Sammargheritese 12; Arci Pianazze 11; Goliardicapolis 10; Canaletto Sepor 9; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 1