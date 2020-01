Under 16 Regionale, Canaletto Sepor di Demi è campione d'Inverno

La Spezia - Continua il momento molto positivo del Canaletto Sepor di mister Arturo Demi che grazie alla rete di Llusha batte di misura la Tarros Sarzanese e si laurea campione d'Inverno del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 16 del girone B. La Goliardicapolis, che resta distaccata di una sola lunghezza dalla quotata formazione spezzina, rispetta i favori della vigilia e batte 3-1 la Sammargheritese grazie alla doppietta di Francesia Berta e alla singola di Balestrero, mentre per gli “orange” di Santa Margherita Ligure la rete della bandiera la firma Bussi. Dopo il ko subito nel turno precedente contro il Canaletto Sepor, Il Valdivara 5 Terre di Lunghi torna nuovamente alla vittoria e lo fa rifilando un 2-0 al Don Bosco Spezia Calcio grazie alle reti di Favazza e Fiori. All'Entella, terza forza del campionato insieme al Valdivara 5 Terre, basta la rete di Spaccamonti per battere il Ceparana Calcio, mentre rallenta la propria corsa la formazione genovese dell'Angelo Baiardo in casa del Bogliasco. Al “Garrone”, passano in doppio vantaggio i draghetti con Borreani e Zuppiroli ma la reazione dei padroni dic asa è veemente e le reti di Etienne e Laviallo firmano il definitivo pareggio. La tripletta di Liistro trascina alla vittoria il Golfo ParadisoPRCA che batte 3-1 il Levanto Calcio, quest'ultimo a segno con Beccarelli.



Risultati 11a giornata

Tarros Sarzanese – Canaletto Sepor 0-1

Valdivara 5 Terre – Don Bosco Spezia Calcio 2-0

Bogliasco – Angelo Baiardo 2-2

Ceparana Calcio – Entella 0-1

Golfo Paradiso PRCA – Levanto Calcio 3-1

Sammargheritese – Goliardicapolis 1-3



Classifica: Canaletto Sepor 29; Goliardicapolis 28; Valdivara 5 Terre e Entella 19; Angelo Baiardo e Sammargheritese 15; Bogliasco 14; Levanto Calcio e Don Bosco Spezia Calcio 11; Golfo Paradiso PRCA e Tarros Sarzanese 8; Ceparana Calcio