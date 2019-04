Under 15, nuovo sorpasso del Ceparana

I rossoneri battono il Mamas e passano nuovamente al comando della classifica. Levanto a valanga sulla formazione B del Mamas, mentre si confermano Santerenzina e Borgo Foce Magra A.F.

La Spezia - Quando mancano solamente tre giornate alla fine del campionato, oggi ricordiamo che si torna nuovamente in campo, il Ceparana passa nuovamente al comando della classifica in virtù della vittoria conquistata contro il Mamas, dove sono state decisive le reti di Agolli e Dakavelli. Distaccata di un solo punto, troviamo il Levanto che batte nettamente il Mamas B ma è una vittoria, come ormai ben saprete, che non porta punti in classifica. Al Raso Scaramuccia, vanno in rete Beccarelli, a segno con una tripletta, Nicora, anche per lui una tripletta, Martinez e Visconti, entrambi autori di una doppietta, oltre a Lagaxio, Barletta, Visconti M., Contardi, Gargani e Moggia per il definitivo, e forse anche troppo esagerato, 16 a 0. La doppietta di Repetto regala la vittoria alla Santerenzina che batte al Falconara il Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con Llusha, mentre il Colli Ortonovo cala il poker alla Santrenzina “B”. Al Comunale di Castelnuovo Magra, sul taccuino dei marcatori vanno Ammirati e Leonte, quest'ultimo a segno con una tripletta. La doppietta di Cozzani, oltre alle singole di Giuseppini, Gullotta e Alfieri, porta alla vittoria il Borgo Foce Magra A.F che sbanca il campo del Magra Azzurri, quest'ultimo a segno con Rossi per il definitivo 5-1. La rete di Fkaminio fa felice il Club levante contro il Luni, mentre il Follo ne fa otto al Borgo Foce Magra A.F “B” con Caolaiuta nuovamente in evidenza grazie all'ennesima tripletta stagionale. Prossimo turno, in programma questo pomeriggio:Borgo Foce Magra A.F – Levanto, Canaletto Sepor – Mamas, Ceparana – Borgo Foce Magra A.F “B”, Follo – Magra Azzurri, Luni – Santerenzina; Mamas “B” - Colli Ortonovo; Santerenzina “B” - Club Levante.



Risultati 23a giornata

Magra Azzurri – Borgo Foce Magra A.F 1-5

Santerenzina – Canaletto Sepor 2-1

Mamas – Ceparana 0-2

Borgo Foce Magra A.F “B” - Follo 0-8

Club Levante – Luni 1-0

Levanto – Mamas “B” 16-0

Colli Ortonovo – Santerenzina “B” 4-0



Classifica: Ceparana 49; Levanto 48; Santerenzina 40; Borgo Foce Magra A.F 34; Canaletto Sepor 32; Colli Ortonovo 25; Magra Azzurri 22; Follo 12; Mamas 11; Club Levante 5; Luni 3.