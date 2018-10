Under 15, lo Spezia di Mingazzini batte di misura la Cremonese

Al 'Ferdeghini' è decisiva la rete di Donati.

La Spezia - Dopo il ko subito in casa del Sassuolo, torna immediatamente alla vittoria la formazione Under 15 di mister Mingazzini. Al 'Ferdeghini', al termine di una bella partita disputata dalla formazione spezzina, decide la rete del giovane Donati, che capitalizza al meglio l'assist fornito da Marquilie. Grazie a questa vittoria, lo Spezia, sale al settimo posto insiene alle formazioni del Genoa e della Lazio.



SPEZIA-CREMONESE 1-0



Marcatori: 15'st Donati (S)



SPEZIA: Dido, Santochirico (33'st Bonini), Ivani (13'st Marquilie), Lippo (C), Sabatini, Nicolini, Passalacqua, Torri (13'st Ratti), Beltrano (24'st Felline), Deloriè (13'st Mulattieri), Donati (24'st Salerno). A disp. Furio. All. Mingazzini N.



CREMONESE: Vigilati, Regazzetti (C), Tomarchio, Grassi (24'st Musaj), Ventura, Gardoni, Loi (1'st Odaldo), Lanzi, Bellandi, Vigalio (28'st Denti), Agosti (1'st Basso). A disp. Agazzi, Russo, Ferraroni, Cestana, Guarneri. All. Morlacchi M.





Risultati quarta giornata

Empoli – Livorno 5-0

Fiorentina – Lazio 1-5

Juventus – Torino 2-0

Parma – Genoa 1-4

Sampdoria – Sassuolo 0-6

Spezia – Cremonese 1-0



Classifica - Juventus 12; Fiorentina, Parma 9; Genoa, Lazio, Spezia 7; Sassuolo 6; Empoli 4;; Livorno 2; Torino, Carpi 1; Cremonese 0.