Under 15, la prima del Ceparana e la conferma dell'Arci Pianazze

La Spezia - Nel Girone 5, giunto alla terza giornata, si registrano due partite rinviate per allerta meteo e la prima affermazione stagionale del Ceparana Calcio di mister Centi. I rossoneri, infatti, hanno battuto 3-2 la Caperanaese, fanalino di coda, grazie alle reti di Tonelli, Del Vigo e Bernardini, mentre per gli ospiti a segno ci va Zanassi con una doppietta nel definitivo 3-2 rossonero. Nel Girone 6, anch'esso giunto alla terza giornata, vola al comando la formazione spezzina dell'Arci Pianazze che grazie alla doppietta di Metta sbanca il campo dell'Entella, quest'ultima a segno con Motta per il 2-1 finale. Turno amaro per il Colli Ortonovo che è battuto dal Golfo ParasdisoPRCA grazie alle reti di Brichetto, Cammilleri e Terrille. Rinviata la partita tra il Pieve Ligure ed il Rivasamba. Nel Girone 7, dove si è giocato per la seconda giornata, la Lavagnese passa al comando grazie alla vittoria conquistata contro la Tarros Sarzanese. Al Riboli, quartier generale dei bianconeri, vanno a segno Casoni e Cinefra. Vince anche il Santa Maria, alla prima vittoria stagionale, che ha la meglio della Calvarese, quest'ultima a segno con Pezzullo e Cappellin, grazie alle marcature di Costa, Zavagli e Di Sansebastiano. Rinviato il derby spezzino tra il Valdivara 5 Terre ed il Mamas Giovani.





Girone 5, risultati3a giornata

Ca de Rissi – Santerenzina rinviata

Ceparana Calcio – Caperanese 3-2

Sestri Levante – Ligorna rinviata

Classifica: Ligorna (*) 4; Don Bosco Spezia Calcio, Ca de Rissi (*), Santerenzina (*) e Sestri Levante (*) 3; Calcio Caperanese Entella 1.

*: una partita da recuperare



Girone 6, risultati 3a giornata

Colli Ortonovo – Golfo ParadisoPRCA 0-3

Entella – Arci Pianazze 1-2

Pieve Ligure – Rivasamba rinviata

Classifica: Arci Pianazze 7; Sammargheritese6; Golfo Paradiso PRCA 4; Pieve Ligure (*) 3; Rivasamba (*), Entella 1; Colli Ortonovo 0.

*: una partita da recuperare





Girone 7, risultati 2a giornata

Calvarese – Santa Maria 2-3

Lavagnese – Tarros Sarzanese 2-0

Valdivara 5 Terre – Mamas Giovani, rinviata

Classifica: Lavagnese 6; Calvarese, Tarros Sarzanese e Santa Maria 3; Mamas Giovani (*) e Valdivara 5 Terre (*) 0.

*: una partita da recuperare