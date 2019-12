Under 15, l'Arci Pianazze sgambetta il Canaletto: Bogliasco nuova capolista

La Spezia - La fine del 2019 ci regala una nuova capolista del campionato regionale Under 15, giunto alla 9a giornata. Grazie alla vittoria conquistata contro il Ca de Rissi, e la conseguente sconfitta esterna del Canaletto Sepor nel derby spezzino contro l'Arci Pianazze, il Bogliasco passa al comando. A decidere il match del “Boero” di Genova le reti di Petitti e Moltedo. Le doppiette di Lazzerini e Valesi, oltre alla singola di Bandti, regalano la vittoria all'Arci Pianazze che allo “Scopsi” batte l'ex capolista Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con la doppietta di Aluisini e la singola di Maccarone. Si confermano in zona qualificazione le formazioni del Molassana Boero e del Rivasamba. La compagine rossoblu sbanca il campo della Goliardicapolis, fanalino di coda del campionato, con un secco 4-1 grazie alla rete di Di Santo e alla tripletta di Lazri, mentre i “calafati” passano sul campo della Lavagnaese con Corso, Ferraresi e Gonzi. Le reti di Arnuzzo e Grosso fanno felice l'Athletic club Liberi che passo sul campo del Don Bosco Spezia Calcio di mister Rossi, mentre chiude la giornata la vittoria esterna del Little Club James che batte la Tarros Sarzanese grazie alle reti di Cassinadri, Monarda, Alava e Olivari.



Risultati 9a giornata

Arci Pianazze – Canaletto Sepor 5-3

Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi 0-2

Ca de Rissi – Bogliasco 0-2

Goliaridcpaolis – Molassana Boero 1-4

Lavagnese – Rivasamba 1-3

Tarros Sarzanese – Little Club James 1-4



Classifica: Bogliasco 21; Canaletto Sepor 19; Arci Pianazze 18; Molassana Boero (*) e Rivasamba 17; Athletic Club Liberi 16; Little Club James (*), Don Bosco Spezia Calcio 10; Lavagnese 9; Ca de Rissi (*) 6; Tarros Sarzanese (*) 5; Goliardicapolis 1.



*: Una partita in meno