Under 15, il punto dell'ultima giornata

La Spezia - Nel Girone 5, giunto alla seconda giornata, crollo inaspettato casalingo del Don Bosco Spezia Calcio che al Cimma è sconfitto dalla Ca de Rissi grazie alla doppietta di Gennaro e alla singola di Silvestri. Per i salesiani di Rossi a segno Ugolini. Complice la sconfitta rimediata dalla formazione spezzina, il Ligorna passa al comando grazie alla vittoria conquistata contro il Ceparana Calcio. Vittoria arrivata grazie alla tripletta di Alloisio, mentre per i rossoneri di Centi a segno ci vanno Calia e Bianchi. Prima acuto stagionale per il Sestri Levante che espugna il campo della Santerenzina, quest'ultima a segno con Mariani e Broccini, grazie ai gol di Benzi, Macri e Figone. Nel Girone 6, giunto anch'esso alla seconda giornata, in testa troviamo a punteggio pieno la Sammargheritese che batte il Colli Ortonovo, mentre centra la prima vittoria stagionale l'Arci Pianazze che allo Scopsi batte nettamente il Pieve Ligure con le reti di Valesi, autore di una doppietta, Cordini, Mette e Pardini. Chiude il giorne il pareggio per 1-1 tra il Golfo ParadisoPRCA e l'Entella. Nel Girone 7, iniziano nei migliore dei modi le formazioni della Lavagnese e della Tarros Sarzanese, da molti considerate le due favorite. I bianconeri di Lavagna battono 2-1 il Santa Maria con le reti di De Sole e Solari, mentre i rossoneri travolgono il Valdivara 5 Terre grazie ai gol di Luca, autore di una doppietta, Francalacci, Benedettini e Parma. Per i biancoazzurri di Beverino a segno con Lufrano per il definitivo 5-1



Girone 5, 2a giornata

Don Bosco Spezia Calcio – CA de Rissi 1-3

Ligorna – Ceparana Calcio 3-2

Santerenzina – Sestri Levante 2-5

Classifica: Ligorna 4; Don Bosco Spezia Calcio, Ca de Rissi, Santerenzina e Sestri Levante 3; Caperanese 1; Ceparana Calcio 0

Prossimo turno: Ca de Rissi – Santerenzina; Ceparana Calcio – Caperanese; Sestri Levante – Ligorna.



Girone 6, 2a giornata

Arci Pianazze – Pieve Ligure 5-1

Golfo Paradiso PRCA – Entella 1-1

Sammargheritese – Colli Ortonovo 5-2

Classifica; Sammargheritese 6; Arci Pianazze 4; Pieve Ligure 3; Rivasamba, Golfo ParadisoPRCA e Entella; Colli Ortonovo 0.

Prossimo turno; Colli Ortonovo – Golfo ParadisoPRCA; Entella – Arci Pianazze; Pieve Ligure – Rivasamba



Girone 7, 1a giornata

Mamas Giovanini – Calvarese 1-4

Santa Maria – Lavagnese 1-2

Tarros Sarzanese – Valdivara 5 Terre 5-1

Classifica; Tarros Sarzanese, Calvarese e Lavagnese 3; Santa Maria, Mamas Giovani e Valdivara 5 Terre 0.