Under 15, il Valdivara 5 Terre manca l'allungo

Beverino – Il Valdivara 5 Terre manca l’allungo in classifica e si porta a due punti di vantaggio dalla Santerenzina, prossima avversaria per la 13° giornata del campionato provinciale. Nel recupero della 10° giornata, i ragazzi di Andrea Guerrato, in formazione altamente rimaneggiata, in casa non vanno oltre il pareggio contro l’ostico Club Levante di mister Flaminio. Il Club Levante, arrivato al Colombo dopo la vittoria conquistata contro il San Lazzaro Lunense, rallenta la cavalcata trionfale dei bianco azzurri che, nonostante tutto, allungano la sua striscia positiva di imbattibilità a 11 partite ( 10 vittorie e 1 pareggio ).

Al Colombo, sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio ma il calcio di rigore è neutralizzato dall’attento Pondelli che, però, poco dopo nulla può sulla conclusione di Favorito che porta in vantaggio gli ospiti. La reazione è immediata è il Valdivara 5 Terre trova il pareggio grazie al calcio di rigore realizzato da Ferrari Vittorio ma, ancora una volta, sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a Corsini. I ragazzi di Guerrato non demordono e trovano il nuovo pareggio grazie al perentorio colpo di testa di Ferrari Gabriele che firma il definitivo pareggio.



Classifica- Valdivara 5 Terre 34; Santerenzina 32; Ceparana e Levanto 24; Mamas Giovani 23; Club Levante 20; Follo Calcio 19; Colli Ortonovo 17; Magra Azzurri 15; Luni Calcio 11; San Lazzaro Lunense 3; Sesta Godano 0