Under 15, il Levanto passa al comando

Le reti di Beccarelli e Galletti regalano il big match ai rivieraschi che sorpassano in classifica il Ceparana. Si conferma la Santerenzina.

La Spezia - Si fa sempre più avvincente la lotta tra il Levanto ed il Ceparana, alle quali vanno i mie più sinceri complimenti per la bella battaglia sportiva che puntualmente oggi domenica mettono in campo, mentre si conferma al terzo posto una super Santerenzina. A segno ancora una volta Balsamo del Mamas Giovani “B”

Il punto sulla 22a giornata di campionato - L'atteso big match va al Levanto che sbanca il Cipriano Incerti grazie alle reti di Beccarelli, abile a trasformare un calcio di rigore, e Galletti che firmano il 2-1 contro il Ceparana, quest'ultima a segno con il penalty trasformato da Agolli. Una vittoria che proietta i rivieraschi al vertice della classifica del campionato Under 15 provinciale della Delegazione della Spezia. Grazie alle doppiette realizzate da Repetto, Carrodano e Stefanelli, oltre alle singole di Maggiani. Pesalovo e Palmieri, si conferma al terzo posto la Santerenzina che batte 9-0 il Mamas Giovani. Pirotecnica vittoria del Canaletto Sepor che al Tanca batte 3-2 il Magra Azzurri, mentre il Colli Ortonovo sbanca il campo del Follo con un bel 5-3. La tripletta di Gulotta, e le singole di El Flout, Cozzani, Costa, Giuseppini e Aallauoi, regala la vittoria al Borgo Foce Magra A.F che batte 9-1 la Santerenzina B, mentre il Club Levante batte nettamente il Mamas Giovani “B”. Al Pieroni, sono decisive le reti di Ghetti, Calamita, Palmieri, Flaminio e Corsini, mentre per i torelli a segno ci va il solito Balsamo per il 5-1 finale. Chiude la giornata la vittoria esterna del Borgo Foce Magra A.F “B” che batte 3-0 il Club levante, fanalino di coda del campionato. Prossimo turno - Borgo Foce Magra A.F – Follo; Club Levante – Luni; Colli Ortonovo – Santerenzina “B”; Levanto – Mamas Giovani “B”; Magra Azzurri – Borgo Foce Magra A.F; Mamas Giovani – Ceparana; Santerenzina – Canaletto Sepor.



Risultati 22a giornata

Borgo Foce Magra A.F – Santerenzina “B” 8-1

Canaletto Sepor – Magra Azzurri 3-2

Ceparana – Levanto 1-2

Follo – Colli Ortonovo 3-5

Luni – Borgo Foce Magra A.F “B” 0-3

Mamas Giovani “B” - Club Levante 1-5

Santerenzina – Mamas Giovani 9-0



Classifica- Levanto 48; Ceparana 46; Santerenzina 37; Canaletto Sepor 32; Borgo Foce Magra A.F 31; Colli Ortonovo 25; Magra Azzurri 22; Follo 12; Mamas Giovani 11; Luni 3; Club Levante 2