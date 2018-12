Under 15, il Ceparana passa nuovamente al comando

I rossoneri, trascinati alla tripletta di uno strepitoso Dakavelli, battono il Colli Ortonovo e si portano nuovamente al comando, anche in virtù della sconfitta del Levanto Calcio. Sale il Magra Azzurri.

la Spezia- Ennesimo contro sorpasso stagionale al vertice della classifica del campionato provinciale riservato alla categoria degli Under 15. Infatti, a salire al vertice della classifica questa settimana è la formazione rossonera del Ceparana che grazie alla vittoria conquistata contro il Colli Ortonovo ha superato il Levanto Calcio, che al Tanca è stato sconfitto 3-1 dal Canaletto Sepor. Sale in classifica, e aggancia al secondo posto la formazione rivierasca di mister Lagaxio, la formazione del Magra Azzurri che batte nettamente il Luni Calcio, fanalino di coda del campionato.



Il punto - Prosegue il momento positivo del Ceparana che davanti al proprio pubblico centra la quarta vittoria stagionale grazie alle reti di Dakavelli, autore di una tripletta, Luti e Pomoach che firmano il definitivo 5-0 contro la formazione del Colli Ortonovo. Il colpo di giornata, anche in virtù di una notevole differenza di punti in classifica, lo mette a segno il Canaletto Sepor che al Tanca batte il Levanto Calcio, alla prima sconfitta stagionale, grazie alle reti di Brozzi e De Luca, quest'ultimo a segno con una doppietta. Per i rivieraschi a segno ci va il solito Martinez per il definitivo 3-1. La doppietta di uno scatenato Di Stani, oltre alle singole di Rossi e Tarca, regalano l'aggancio al secondo posto del Magra Azzurri che passa facilmente sul campo del giovane Luni Calcio. Le reti di Ruffini e Grifoni firmano il pareggio tra il Mamas Giovani ed il Club Levante, mentre termina a reti bianche la sfida tra il Follo Calcio e la Santerenzina “B”. Netta è invece la vittoria della formazione della Santenzina che al Falconara ne rifila otto alla formazione B del Borgo Foce Magra A.F, decisive le reti di Busoni (2), Corgioli (2), Pesalovo, Quintavalla, Repetto e Russi, mentre il Borgo Foce Magra A.F ne rifila quattro alla formazione B del Mamas Giovani, grazie alle reti realizzate da Civino, Cozzano, Costa oltre ad una sfortunata autorete di un “torello”.



Prossimo turno: Borgo Foce Magra A.F “B” – Mamas Giovani; Club Levante – Borgo Foce Magra A.F – Colli Ortonovo – Canaletto Sepor: Levanto Calcio – Luni Calcio; Magra Azzurri – Santerenzina; Mamas giovani “B” - Follo; Santerenzina – Ceparana.



Risultati 6a giornata

Borgo Foce Magra A.F – Mamas Giovani “B” 4-0

Canaletto Sepor – Levanto 3-1

Ceparana – Colli Ortonovo 5-0

Follo – Santerenzina “B” 0-0

Luni – Magra Azzurri 0-4

Mamas Giovani – Club Levante 1-1

Santerenzina – Borgo Foce Magra A.F “B” 8-0



Classifica: Ceparana 13; Levanto, Magra Azzurri 12; Canaletto Sepor 8; Borgo Foce Magra A.F 7; Santerenzina, Follo, Colli Ortonovo 6; Mamas Giovani, Club Levante 1; Luni 0.