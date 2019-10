Under 15, fine settimana positivo per le formazioni spezzine

La Spezia - Tutto sommato è stato un fine settimana molto positivo per le formazioni spezzine che partecipano alla fase di qualificazione del prossimo campionato regionale di categoria. Nel Girone 5, giunto alla quinta giornata, si confermano al vertice le formazioni del Ca de Rissi e del Don Bosco Spezia Calcio. La formazione genovese ha la meglio della Caperanese grazie alle reti di Caretti, Paltrinieri, Solar Godoy e Gennaro, quest'ultimo autore di una pregevole tripletta, mentre i salesiani di Rossi battono il Ligorna grazie alle reti di Pini e Strappetti. Si conferma in un buon momento il Ceparana di Centi che conquista la seconda vittoria consecutiva grazie alla marcatura di Lotta che decide la sfida contro il Sestri Levante. Nel Girone 6, giunto alla quarta giornata, l'Arci Pianazze di Sorice festeggia la quarta vittoria stagionale grazie alle reti di Banti, Valesi e Cordini che firmano il 3-0 contro la Sammargheritese. Il Rivasamba aggancia al secondo posto il Golfo Paradiso PRCA, che ha osservato il turno di riposo, grazie alla netta affermazione conquistata in terra spezzina. Al Comunale di Castlenuovo Magra, quartier generale del Colli Ortonovo, sono decisive le reti di Ghiggeri, Gonzi, Ferraresi, Muzio, Bozzano, Gandolfo, Tortorelli e Ramilli per il definitivo 11-0. La doppietta di Benzi fa felice il Pieve Ligure che espugna il campo dell'Entella, quest'ultima a segno con Motta. Nel Girone 7, dove si è giocata la terza giornata, centra la terza vittoria consecutiva la Lavagnese che espugna facilmente il campo del Mamas Giovani con le reti di Maglione, Mimai, Oxillia, Casoni, autore di tre reti, Dellepiane e Gatti, entrambi a segno con una doppietta. Si conferma al secondo posto la Tarros Sarzanese che davanti al proprio pubblico batte il Santa Maria grazie alla doppietta di Luca e alle singole di Benettini e Piccoli. Primo acuto stagionale per il Valdivara 5 Terre di Guerrato che passa al Piombo grazie alle reti di Ferrai, abile a trasformare un calcio di rigore, Markja e Haxhiu, mentre per i padroni di casa la rete della bandiera la realizza Giudice dagli undici metri.



Under 15, 5a giornata

Girone 5, 5a giornata

Ca de Rissi – Calcio Caperanese Entella 6-0

Don Bosco Spezia Calcio – Ligorna 2-0

Sestri Levante – Ceparana Calcio 0-1

Classifica: Ca de Rissi e Don Bosco Spezia Calcio 9; Ceparana Calcio 6; Ligorna, Caperanese 4; Santerenzina e Sestri Levante 3



Girone 6, 4a giornata

Colli Ortonovo – Rivasamba 0-11

Entella – Pieve Ligure 1-2

Sammargheritese – Arci Pianazze 0-3

Classifica: Arci Pianazze 13; Rivasamba, Golfo Paradiso PRCA 7; Sammargheritese, Pieve Ligure 6; Entella 1; colli Ortonovo 0





Girone 7, 3a giornata

Tarros Sarzanese – Santa Maria 4-1

Calvarese – Valdivara 5 Terre 1-3

Mamas Giovani – Lavagnese 0-10

Classifica: Lavagnese 9: Tarros Sarzanese 6: Valdivara 5 (*) Terre, Santa Maria e Calvarese 3; Mamas Giovani (*) 0



*- Una partita da recuperare