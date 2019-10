Under 15 Regionali, goleada per Tarros Sarzanese e Canaletto Sepor

La Spezia- E' andata in archivio la prima giornata del Campionato Under 15 Regionale 2019/2020, ed è andata in archivio con la bellezza di 29 reti realizzate, 15 delle quali nelle sfide che hanno visto vincere le formazioni spezzine della Tarros Sarzanese e del Canaletto Sepor. Insomma come inizio non c'è male anche se la strada verso la qualificazione al titolo regionale di categoria è ancora lunga e sicuramente piena di insidie e sorprese. Ma vediamo nel dettaglio la prima giornata. Le reti di Grosso e Parodi regalano i primi tre punti stagionali all'Athletic Club liberi che davanti al proprio pubblico batte 2-1 il Ca de Rissi, quest'ultimo a segno con Silvestri. Trascinata dal poker di reti del solito Luca, oltre alle singole di Francalanci e Piccoli, la Tarros Sarzanese sbanca il campo della Goliardicapolis con un perentorio 6-0 che fa ben sperare per il futuro. Netta è anche la vittoria esterna conquistata dal Canaletto Sepor che passa sul campo del Little Club James grazie al poker di Rosati, alla tripletta di Maccarone e alla singola di Ciolfi, mentre per i padroni di casa la rete della bandiera la firma Costa. La tripletta di Bruni porta alla vittoria il Molassana Boero che al “Boero batte nettamente la Lavagnese, mentre inizia bene la stagione del Bogliasco che batte il Rivasamba. La rete di Rusca decide a favore del Don Bosco Spezia di mister Rossi il derby spezzino contro l'Arci Pianazze di Sorice.





Risultati 1° giornata

Athletic Club Liberi – Ca de Rissi 2-1

Goliardicapolis – Tarros Sarzanese 0-6

Little Club James – Canaletto Sepor 1-8

Molassana Boero – Lavagnese 4-0

Rivasamba – Bogliasco 2-4

Don Bosco Spezia Calcio – Arci Pianazze 1-0



Classifica: Canaletto Sepor, Tarros Sarzanese, Molassana Boero, Athleti Club liberi, Don Bosco Spezia Calcio e Bogliasco 3; Rivasamba, Ca de Rissi, Arci Pianazze, Lavagnese, Goliardicapolis e Litle Club James 0.





A cura di Juri Lertora