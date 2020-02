Under 15 Regionale, vincono Molassana Boero e Bogliasco

La Spezia - Le reti di Grossi, Canevello e Filipante spingono alla vittoria il Molassana Boero capolista che batte 3-0 il Ca de Rissi e resta saldamente al comando della classifica del campionato regionale Under 15, giunto alla tredicesima giornata. Distaccato di una sola lunghezza troviamo il Bogliasco che sbanca il campo del Little Club James grazie ai sigilli di Bombaro e Taglini, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre per i rossoblu la rete della bandiera la firma Cassinadri. Le reti di Roncarà e Rossi firmano il pareggio tra l'Athletic Club Liberi ed il Canaletto Sepor, mentre termina a reti bianche la sfida tra il Rivasamba e l'Arci Pianazze. Rotonda vittoria esterna della Lavagnese che espugna il campo della Goliardicapolis, fanalino di coda del campionato, con le reti di Casoni, autore di una tripletta, e Solari, mentre il Don Bosco Spezia Calcio fa suo il derby spezzino contro la Tarros Sarzanese grazie alle reti di Lombrado e Portoghese, mentre per i rossoneri di Sarzana in rete ci va Brizzi per il 2-1 finale.



Risultati 13a giornata

Athletic Club Liberi – Canaletto Sepor 1-1

Goliardicapolis – Lavagnese 1-4

Little Club James – Bogliasco 1-3

Molassana Boero – Ca de Rissi 3-0

Rivasamba – Arci Pianazze 0-0

Don Bosco Spezia Calcio – Tarros Sarzanese 2-1



Classifica- Molassana Boero 32; Bogliasco 31; Canaletto Sepor 27; Athletic Club Liberi 26; Arci Pianazze 23; Rivasamba 21; Don Bosco Spezia Calcio 17; Lavagnese 13; Little Club James 12; Tarros Sarzanese 8; Ca de Rissi 7, Goliardicapolis 4.