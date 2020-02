Under 15 Regionale, ufficiale: il Bogliasco è in fuga

La Spezia - Ora è ufficiale: il Bogliasco è in fuga. La capolista, infatti, batte 4-0 la Goliardicapolis grazie alle doppiette di Taglini e Moltedo e, complice il pareggio del Molassana Boero sul campo del Rivasamba, vola a +6 dai rossoblu. All'Andersen, infatti, termina 1-1 grazie alle reti di Ghiggeri e Crovato. Le reti di Parodi e Grosso esaltano l'Athletic Club Liberi che batte 2-0 il Little Club James e, cosi, aggancia in classifica il Canaletto Sepor. I canarini, infatti, sono fermati sul pareggio dal Don Bosco Spezia Calcio dell'ex Paolo Rossi, dove sono state decisive le reti di Pini e Rosati. Nonostante la doppietta del solito Valesi, oltre alla singola di Mette, l'Arci Pianazze non va oltre il pareggio contro la Lavagnese, quest'ultima a segno con Maione, Massa e Cinefra. Le reti di Brizzi, Benedetti e del giovane classe 2006 Caprino regalano la vittoria alla Tarros Sarzanese che sbanca il campo del Ca de Rissi.





Risultati 16a giornata

Bogliasco – Goliardicapolis 4-0

Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio 1-1

Rivasamba – Molassana Boero 1-1

Little Club James – Athletic Club Liberi 0-2

Lavagnese – Arci Pianazze 3-3

Ca de Rissi – Tarros Sarzanese 0-3



Classifica: Bogliasco 40; Molassana Boero 34; Canaletto Sepor e Athletic Club Liberi 32; Arci Pianazze 30; Don Bosco Spezia Calcio 24; Rivasamba 22; Little Club James 15; Tarros Sarzanese e Lavagnese 14; Goliardicapolis e Ca de Rissi 7.