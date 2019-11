Under 15 Regionale, rimonta Canaletto Sepor

La Spezia - Termina in parità l'atteso big match della terza giornata del campionato regionale Under 15. Al “Federico Boero” di Genova, infatti termina 2-2 tra i padroni di casa del Molassana Boero che, passati in doppio vantaggio grazie alle reti di Di Santo e Bruni, si fanno recuperare dalle reti di Pisani e Maccarone. La doppietta di uno scatenato Petitti porta alla vittoria il Bogliasco che espugna il campo dell'Athletic Club Liberi e aggancia al primo posto le formazioni del Molassana Boero e del Canaletto Sepor. La tripletta di Cassoni, oltre alle singole di Pitti e Maissa, regala la seconda vittoria stagionale alla Lavagnese che passa sul campo del Don Bosco Spezia Calcio, quest'ultimo a segno con Pini, Maresca e Ruscia. La rete di Bozzaudri regala la vittoria al Rivasamba che espugna il campo del Little club James, mentre il derby spezzino va all'Arci Pianazze che batte la Tarros Sarzanese grazie alla doppietta di Mette e alle marcature di Mazza, Banti e Lazzerini. Per i rossoneri a segno Malatesta, Luca e Manaf. Rinviata la partita tra la Goliaricapolis ed il Ca de Rissi.



Risultati terza giornata

Arci Pianazze – Tarros Sarzanese 5-3

Athletic Club Liberi – Bogliasco 0-2

Don Bosco Spezia Calcio – Lavagnese 3-5

Goliardicapolis – Ca de Rissi rinviata

Little Club James – Rivasamba 0-1

Molassana Boero – Canaletto Sepor 2-2



Classifica: Canaletto Sepor, Molassana Boero, Bogliasco 7; Lavagnese 6; Rivasamba (*) 4; Arci Pianazze (*), Don Bosco Spezia Calcio (*), Tarros Sarzanese (*) , Athletic Club Liberi 3; ca de Rissi (*), Goliardicapolis (*) e Little Club James 0.



*: Una partita da recuperare