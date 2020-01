Under 15 Regionale, oggi in campo la Tarros Sarzanese

La Spezia - Archiviate le feste natalizie, e qualche torneo disputato in provincia e non solo, da questo pomeriggio la Tarros Sarzanese scende in campo per il primo impegno ufficiale del 2020. Al “Berghini”, infatti è in programma la partita contro il Ca de Rissi, match valido per il recupero della quinta giornata del campionato regionale Under 15.





Under 15, recupero 5a giornata

Tarros Sarzanese – Ca de Rissi, Berghini di Sarzana ore 11:00

Classifica: Bogliasco 21; Canaletto Sepor 19; Arci Pianazze 18; Molassana Boero e Rivasamba 17; Athletic Club Liberi 16; Little Club James e Don Bosco Spezia Calcio 10; Lavagnese 9; Ca de Rissi 6; Tarros Sarzanese 5; Goliardicapolis 1