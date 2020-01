Under 15 Regionale, il Molassana Boero è campione d'Inverno

- Le doppiette di Grossi e Canevello, oltre alla singola di Bruni, regalano la vittoria al Molassana Boero che sbanca senza difficoltà il Berghini di Sarzana contro la Tarros Sarzanese. Una vittoria, l'ottava stagionale, che regala il titolo d'inverno alla società genovese. Le reti di Taglini e Alesso consentono al Bogliasco, seconda forza del campionato, di passare sul campo dell'Arci Pianazze, mentre le reti di Rosati e Alluisini regalano la vittoria al Canaletto Sepor che al Tanca batte 2-0 il Rivasamba. Sale in classifica l'Athletic Club Liberi, e sorpassa la formazione spezzina dell'Arci Pianazze, e lo fa grazie alla netta affermazione conquistata al Riboli di Lavagna contro la Lavagnese. Vittoria arrivata grazie alle reti di Giambatta, Grosso, Pieracci, Carozza e Arnuzzo, mentre per i bianconeri c'è la doppietta di Casoni. Netta è anche la vittoria interna del Don Bosco Spezia Calcio che batte la Goliardicapolis, fanalino di coda del campionato, grazie alle reti di Soggia, Falli, Maresca, rusca e Ugolini per la definitiva manita rossonera. Le reti di Chevanne e Capopresso firmano il definitivo pareggio tra il Ca De Rissi ed il Little Club James.



Risultati 11a giornata

Lavagnese – Athletic Club Liberi 2-5

Arci Pianazze – Bogliasco 0-2

Ca de Rissi – Little Club James 1-1

Canaletto Sepor – Rivasamba 2-0

Don Bosco Spezia Calcio – Goliardicapolis 5-2

Tarros Sarzanese – Molassana Boero 0-5

Classifica: Molassana Boero 26; Bogliasco 25; Canaletto Sepor 23; Athletic Club Liberi 22; Arci Pianazze 21; Rivasamba 20; Don Bosco Spezia Calcio 13; Little Club James 12; Lavagnese 10; Tarros Sarzanese 7; Goliardicapolis 1