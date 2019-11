Under 15 Regionale, il Don Bosco Spezia Calcio di Rossi aggancia la vetta della classifica

La Spezia - La quinta giornata del campionato regionale Under 15 è stata sicuramente caratterizzata dai quattro rinvii per la forte allerta meteo che ha colpito la regine della Liguria, mentre nelle restanti due partite si registrano le vittorie importantissime ai fini della classifica del Don Bosco Spezia Calcio e dell'Arci Pianazze. Il “Classico” del calcio spezzino si colora di rossonero grazie alla vittoria conquistata dai ragazzi di Paolo Rossi, il grande ex della partita. Al “Cimma”, infatti, sono decisive le reti di Maresca, abile a trasformare un calcio di rigore, e Lombardo che ribaltano il momentaneo vantaggio canarino arrivato grazie al penalty trasformato da Rosati. La rete di Valese, invece, è decisiva per l'importante vittoria casalinga dell'Arci Pianazze che allo “Scopsi” batte 1-0 la Lavagnese che vale il momentaneo terzo posto.



Athletic Club Liberi – Little Club James rinviata

Arci Pianazze – Lavagnese 1-0

Don Bosco Spezia Calcio – Canaletto Sepor 2-1

Goliardicapolis – Bogliasco rinviata

Molassana Boero – Rivasamba rinviata

Tarros Sarzanese – Ca de Rissi rinviata



Classifica:Don Bosco Spezia Calcio e Canaletto Sepor 10;: Arci Pianazze (*) e Lavagnese 9; Bogliasco (*) e Molassana Boero (*) 8; Rivasamba (*) 5; Tarros Sarzanese (*) e Athletic Club Liberi (*) 4; Ca de Rissi (**). Little Club James (***) e Goliardicapolis (***) 0.



*: Una partita da recuperare

***: Tre partite da recuperare



A cura di J.L