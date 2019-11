Under 15 Regionale, il Canaletto Sepor passa al comando!

La Spezia - La quarta giornata del campionato regionale Under 15 sorride alla formazione spezzina del Canaletto Sepor che grazie alla netta vittoria conquistata al “Tanca” contro la Goliardicapolis, dove sono state decisive le reti di Rosati, Tampa, Pisani, Arapi, Ciolfi e Maccarone, e complice anche il pareggio nel big match tra il Bogliasco ed il Molassana Boero passa al comando della classifica. La rete di Casoni regala la vittoria alla Lavagnese che al “Riboli” batte la Tarros Sarzanese ed è una rete che vale il momentaneo secondo posto per la formazione bianconera di mister Garaventa. Il Don Bosco Spezia Calcio di Rossi si avvicina prepotentemente alla zona qualificazione grazie alla vittoria conquistata sul campo del Ca de Rissi. Vittoria arrivata grazie alle reti di Lombardo e Maresca. Rinviata la partita tra il Little Club James e l'Arci Pianazze, mentre si dividono la posta in palio le formazioni del Rivasamba e dell'Athletic Club Liberi. All'Andersen sono decisive le reti di Gonzi e Ferraresi, mentre per gli ospiti a segno ci va Grosso con una doppietta.



Bogliasco – Molassana Boero 1-1

Ca de Rissi – Don Bosco Spezia Calcio 0-2

Canaletto Sepor – Goliardicapolis 6-0

Lavagnese – Tarros Sarzanese 1-0

Rivasamba – Athletic Club Liberi 2-2

Little Cub James – Arci Pianazze rinviata

Classifica: Canaletto Sepor 10; Lavagnese 9; Bogliasco, Molassana Boero 7; Don Bosco Spezia Calcio 7; Arci Pianazze (*) 6; Rivasamba 5; Tarros Sarzanese, Athletic Club Liberi 4; Ca De Rissi (*), Little Club James (*) e Goliardicapolis 0.

*: Una partita da recuperare