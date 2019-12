Under 15 Regionale, il Canaletto Sepor mantiene la testa della classifica

La Spezia- Entra sempre più nel vivo il campionato regionale Under 15, giunto alla settima giornata. Settima giornata che va in archivio con la vittoria del Canaletto Sepor che grazie alle reti di Ciolfi e Rosati espugna il campo della Lavagnese e resta saldamente al comando. Distaccata di sue lunghezze dalla formazione spezzina, ma con una partita da recuperare, c'è il Molassana Boero che davanti al proprio pubblico batte 2-1 l'Athletic Club Liberi. Al “Boero”, sono decisive le reti di Bruni e Lazri, mentre per gli albarini in rete ci va Giambatta. Rallenta la propria corsa il Bogliasco, che deve recuperare una partita, che in casa della Tarros Sarzanese non va oltre il 2-2. Al “Berghini”, vanno in rete i rossoneri Bartolini e Mannelli, mentre per i genovesi c'è la doppietta di Petitti. Sale in classifica l'Arci Pianazze e lo fa grazie alla vittoria conquistata contro il Ca de Rissi. Allo “Scopsi”, quartier generale dei granata, sono decive le reti di Valesi e Mazza che firmano il definitivo 2-0. Le reti di Ferraresi, Corso, abile a trasformare un calcio di rigore, e Bocciardo trascinano alla vittoria il Rivasamba che batte il Don Bosco Spezia Calcio, al quale non bastano le reti di Papadhopuli e Falli. Le reti di Alava e Quirino firmano il pareggio tra la Goliardicapolis ed il Little Club James.

Under 15, risultati 7a giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Rivasamba 2-3

Lavagnese – Canaletto Sepor 0-2

Molassana Boero – Athlettic Club Liberi 2-1

Arci Pianazze – Ca de Rissi 2-0

Goliardicapolis – Little Club James 1-1

Tarros Sarzanese – Bogliasco 2-2



Classifica: Canaletto Sepor 16; Molassana Boero (*) 14; Bogliasco (*) e Arci Pianazze (*) 12; Rivasamba 11; Don Bosco Spezia Calcio 10; Lavagnese 9; Athletic Club Liberi (*) 7; Ca de Rissi (*) 6; Tarros Sarzanese (*) 5; Little Club James (**) e Goliardicapolis 1.



**: due partite da recuperare

*: una partita da recuperare