Under 15 Regionale, il Canaletto Sepor chiama, il Bogliasco risponde

La Spezia- La sesta giornata del campionato regionale Under 15 a visto la vittoria del Canaletto Sepor e la pronta risposta del Bogliasco, che ricordiamo ha una partita da recuperare. I Canarini ne rifilano sette alla Tarros Sarzanese grazie alla tripletta di Rosati, alla doppietta di Maccarone e alle singole di Bisogno e Tampu, mentre per i rossoneri la rete della bandiera la firma Brizzi. Netta è anche la vittoria del Bogliasco che ha la meglio del Don Bosco Spezia Calcio grazie alle reti di Taglini, Pisotti, Sgroia e Petitti, quest'ultimo autore di una doppietta. La doppietta di Grosso e le singole di Carozza e Parodi stendo l'Arci Pianazze e fanno felice l'Athletic Club Liberi, mentre i sigilli di Remilli, Bocciardo e Gandolfo spingono alla vittoria il Rivasamba che batte 3-1 la formazione genovese della Goliardicapolis, Sospesa la partita tra il Little Club James ed il Molassana Boero.



Risultati 6a giornata

Bogliasco – Don Bosco Spezia Calcio 5-0

Athletic Club Liberi – Arci Pianazze 4-0

Ca de Rissi – Lavagnese 4-0

Canaletto Sepor – Tarros Sarzanese 7-1

Little Club James – Molassana Boero sospesa

Rivasamba – Goliardicapolis 3-1



Classifica: Canaletto Sepor 13; Bogliasco (*) 11; Don Bosco Spezia Calco 6; Arci Pianazze (*) e Lavagnese 9; Molassana Boero (**) e Rivasamba 8; Athletic Club Liberi (*) 7; Ca de Rissi (*) 6; Tarros Sarzanese (*) 4; Little Club James (**) e Goliardicapolis (*) 0.