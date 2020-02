Under 15 Regionale, il Bogliasco prova la fuga

La Spezia - L'atteso big match della quindicesima giornata del campionato Under 15 regionale va al Bogliasco che grazie alle reti di Sgroia, Ardigò e Bombaro sbanca il campo del Molassana Boero e si porta, cosi, a +3 dal rossoazzurri di Genova. Il Canaletto Sepor si conferma al terzo posto grazie alla netta vittoria conquistata sul campo della Goliardicapolis. Al San Desiderio, è decisiva la doppietta di rosati e alla singola di Pisani che firmano il definitivo tris canarino. Continua, invece, la lotta per la quarta posizione di classifica tra l'Athletic Club Liberi e l'Arci Pianazze. Gli alabarinicalano il poker al Rivasamba con Ferretti, Sassarini, Parodi e Muzzo, mentre i granata spezzini battono 2-0 il Little club james con Mette e il solito Valesi. Netta è la vittoria del Don Bosco Spezia Calcio di Rossi che al Cimma ne rifila sei al Ca de Rissi con Papadhopulli, Pini, Gigante e Soggia, quest'ultimo autore di una doppietta, mentre è netta anche la vittoria interna della Tarros Sarzanese che batte 5-0 la Lavagnese con Rolla, Brizzi e Luca, quest'ultimo a segno con una tripletta.





Risultati 15a giornata

Athletic Club Liberi – Rivasamba 4-1

Goliardicapolis – Canaletto Sepor 0-3

Molassana Boero – Bogliasco 0-3

Arci Pianazze – Little Club James 2-0

Don Bosco Spezia Calcio – Ca de Rissi 6-0

Tarros Sarzanese – Lavagnese 5-0



Classifica: Bogliasco 37; Molassana Boero 33; Canaletto Sepor 31; Athletic Club Liberi e Arci Pianazze 29; Don Bosco Spezia Calcio 23; Rivasamba 21; Little Club James 15; Lavagnese 13; Tarros Sarzanese 11; Goliardicapolis e Ca De Rissi 7.