Under 15 Regionale, il Bogliasco passa al comando

La Spezia - Cambio al vertice del campionato regionale Under 15, giunto alla quattordicesima giornata. Il Bogliasco, infatti, è la nuova capolista grazie alla pirotecnica vittoria conquistata nel big match contro l'Athletic club Liberi, oltre al pareggio rimediato dall'ex capolista Molassana Boero sul campo del Canaletto Sepor. Al “Garrone”, sono decisive le reti di Taglini, Pisotti e Moltedo, mentre per gli albarini le due reti le mettono a segno Grosso e Nicolini. Al “Tanca”, invece, passano in vantaggio i canarini con Lo Bue ma il calcio di rigore trasformato dallo specialista Bruni salva il Molassana Boero. La quattordicesima giornata, però, sorride anche all'Arci Pianazze che espugna il “Berghini” di Sarzana grazie alla doppietta di Valesi e alle singole di cordini e Filomeno e aggancia al quarto posto l?Athletic Club Liberi. La rete di Alava fa felice il Little Club James e rallenta la corsa verso la zona qualificazione del Rivasamba, mentre la doppietta di Lombardo e le singole di Maresca e Papadhopulli reglano la vittoria al Don Bosco Spezia Calcio che batte i padroni di casa della Lavagnese per 4-0. Seconda vittoria stagionale per la Goliardicapolis che espugna il “Boero” contro il Ca de Rissi grazie alle reti di Matera, Boscaino e Peratello, mentre per i padroni di casa la rete della bandiera la firma Gennaro.







Ca de Rissi – Goliardicapolis 1-3

Tarros Sarzanese – Arci Pianazze 1-4

Rivasamba – Little Club James 0-1

Bogliasco – Athletic Club Liberi 3-2

Canaletto Sepor – Molassana Boero 1-1

Lavagnese – Don Bosco Spezia Calcio 0-4



Classifica - Bogliasco 34; Molassana Boero 33; Canaletto Sepor 28; Athletic Club Liberi e Arci Pianazze 26; Rivasamba 21; Don Bosco Spezia Calcio 20; Little Club James 15; Lavagnese 13; Tarros Sarzanese 8; Goliardicapolis e Ca de Rissi 7.