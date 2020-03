Under 15 Regionale, i numeri del campionato

La Spezia - Dopo aver analizzato i numeri dei campionati regionali Under 17 e Under 16, e restando in attesa di capire se la stagione potrà continuare o meno, oggi andiamo ad analizzare i numeri del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 15.

Zona qualificazione - Con il Bogliasco che sembra fare un campionato a parte, infatti la formazione di mister Avellano ha ben sei punti di vantaggio dalla seconda, restano aperti i giochi qualificazioni con Molassana Boero, Canaletto Sepor, Athletic Club Liberi e Arci Pianazze a giocarsi le ultime tre posizioni disponibili. Mentre sembra tagliato fuori il Don Bosco Spezia Calcio, al momento distaccato di ben otto lunghezze dal quarto posto.



I numeri del campionato - Il miglior attacco del campionato è quello della formazione spezzina del Canaletto Sepor con ben 45 reti inseguito dal Bogliasco e Athletic Club Liberi, entrambi con 44 reti all’attivo. La miglior difesa, come spezzo accade, è quella della capolista. Il Bogliasco, infatti, ha subito solamente 11 reti mentre il Molassana Boero 14 ed il Canaletto Sepor con 16. Il peggior attacco è quello del Ca De Rissi con solamente 12 reti all’attivo, mentre la peggior difesa è quella della Goliardicapolis con ben 58 reti incassate in sedici partite.



La classifica marcatori vede in testa la coppia formata da Grosso dell’Athletic Club Liberi e Rosati del Canaletto Sepor entrambi a segno 16 volte, mentre al secondo posto troviamo Luca della Tarros Sarzanese con 14 centri. Chiude il podio la coppia Casoni della Lavagnese e Petitti del Bogliasco con 13 reti.



Classifica, aggiornata alla sedicesima giornata - Bogliasco 40; Molassana Boero 34; Canaletto Sepor e Athletic Club Liberi 32; Arci Pianazze 30; Don Bosco Spezia Calcio 24; Rivasamba 22; Little Club James 15; Tarros Sarzanese e Lavagnese 14; Goliardicapolis e Ca De Rissi 7.