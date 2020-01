Under 15 Regionale, è il Molassana Boero la nuova capolista

La Spezia - La decima giornata del campionato regionale Under 15, la prima del nuovo anno, è andata in archivio con una nuova capolista. Il Molassana Boero, infatti, passa al comando grazie alla netta vittoria conquistata davanti al proprio pubblico contro il Don Bosco Spezia Calcio. Tre punti fondamentali arrivati grazie alle reti di Canevello, Vaccaro e Bruni. Termina uno a uno l'atteso big match tra l'ex capolista Bogliasco ed il Canaletto Sepor. Al “Garrone” di Bogliasco, aprono le marcature gli spezzini con Maccarone ma la punizione di Nani ristabilisce la definitiva parità. La tripletta di Valesi, oltre alla singola di Balsano, regala la vittoria all'Arci Pianazze che espugna il “San Desiderio” contro la Goliardicapolis, fanalino di coda del campionato, mentre la prestazione maiuscola di uno scatenato Corso, autore di una tripletta, trascina alla vittoria il Rivasamba che all'Andersen batte il Ca de Rissi, mentre termina 2-2 la sfida tra il Little Club James e la Lavagnese.





Risultati 10a giornata

Athletic Club Liberi – Tarros Sarzanese 7-1

Bogliasco – Canaletto Sepor 1-1

Goliardicapolis – Arci Pianazze 1-4

Little Club James – Lavagnese 2-2

Molassana Boero – Don Bosco Spezia Calcio 3-0

Rivasamba – Ca de Rissi 5-0



Classifica: Molassana Boero 23; Bogliasco 22; Arci Pianazze 21; Canaletto Sepor e Rivasamba 20; Athletic Club Liberi 19; Little Club James 11; Lavagnese e Don Bosco Spezia Calcio 10; Tarros Sarzanese 8; Ca de Rissi 6; Goliardicapolis 1