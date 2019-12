Under 15 Regionale, Rosati e Colaiuta fanno volare il Canaletto Sepor

La Spezia - Resta saldamente al comando la formazione spezzina del Canaletto Sepor che grazie alle reti di Rosati e Colaiuta batte 2-1 il Ca de Rissi, a segno con Silvestri. Distaccante di quattro lunghezze dalla formazione spezzina, troviamo il Bogliasco e l'Arci Pianazze. I genovesi, che devono recuperare una partita, battono nettamente la Lavaganese per 5-3, mentre gli spezzini conquistano l'atteso big match contro il Molassana Boero grazie alle reti di Valesi e Lazri. Per i padroni di casa in rete ci va Chiodo. La rete di Antognetti regala i tre punti al Rivasamba, che aggancia in classifica il Molassana Boero, contro la Tarros Sarzanese, mentre le reti di Grosso, autore di una doppietta, Martinoia, Galatolo e Giambatta spingono alla vittoria l'Athletic Club Liberi che batte 5-3 la Goliardicapolis, quest'ultima a segno con Qurino, Peratello e Pugliara. Chiude la giornata la vittoria interna del Little Club Jmaes che batte 3-2 il Don Bosco Spezia, a cui non basta la doppietta realizzata da Rusca,



Risultati 8a giornata

Molassana Boero – Arci Pianazze 1-2

Athletic Club Liberi – Goliardicapolis 5-3

Bogliasco – Lavagnese 5-2

Canaletto Sepor – Ca de Rissi 2-1

Little Club James – Don Bosco Spezia Calcio 3-2

Rivasamba – Tarros Sarzanese 1-0



Classifica: Canaletto Sepor 19; Bogliasco (*) e Arci Pianazze 15; Molassana Boero (*) e Rivasamba 14; Athletic Club Liberi (*) e Don Bosco Spezia Calcio 10; Lavagnese 9; Little Club James (**) 7; Ca de Rissi (*) 6; Tarros Sarzanese (*) 5; Goliardicapolis (*) 1



**: due partita da recuperare

*: una partita da recuperare