Under 15 Regionale, Caputo fa sognare il Canaletto Sepor

Il Canaletto si aggiudica il Classico con la Tarros Sarzanes e resta in piena corsa qualificazione. I colpi di giornata li firmano il Don Bosco Spezia Calcio ed il Valdivara 5 Terre.

La Spezia - L'undicesima giornata del campionato Under 15 Regionale del Girone B, ovvero l'ultima del girone di andata, sorride alle formazioni spezzine del Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio e Valdivara 5 Terre. Dopo aver conquistato il derby spezzino contro l'Arci Pianazze, i canarini si tolgono la soddisfazione di conquistate il Classico contro la Tarros Sarzanese. Al Tanca, infatti, è decisiva la doppietta realizzata da Caputo che manda ko i rossoneri di Lunghi, quest'ultimi a segno con Butteri. Una vittoria che mantiene in corsa i canarini che chiudono la prima parte della stagione in piena corsa per la qualificazione alla fase finale di categoria. Fase finale di categoria che sogna anche il Don Bosco Spezia Calcio, anche se al momento i punti di distacco sono ben cinque, che torna alla vittoria grazie alle reti messe a segno da Lleshi, Crovara e El Hashnaoui che mandano ko l'Athletic Club liberi, seconda forza del campionato. Torna alla vittoria anche il Valdivara 5 Terre e lo fa davanti al proprio pubblico con le reti messe a segno da Scapuso e Favazza che firmano il definitivo 2-1 contro la quotata formazione della James, terzo forza del campionato. Chiude la giornata la sconfitta esterna dell'Arci Pianazze sul campo del Bogliasco. Le altre - Complice i passi falsi di Athletic Club Liberi e della James, allunga prepotentemente in classifica la formazione della Goliardicapolis che batte 3-1 il Real Fieschi. La Samamrgheritese rispetta i favori della vigilia e sbanca il campo dell'Angelo Baiardo con un pirotecnico 4-2 che mantiene gli orange di mister Giacobbe a meno tre punti dalla zona qualificazione. Prossimo turno: Big match al Cimma dove il Don Bosco Spezia Calcio attende la James. Di seguito gli altri incontri della dodicesima giornata: Angelo Baiardo – Tarros Sarzanese, Athletic Club Liberi – Arci Pianazze, Canaletto Sepor – Real Fieschi, Bogliasco – Sammargheriese, Valdivara 5 Terre – Goliardicapolis.



Risultati 11° giornata

Angelo Baiardo – Sammargheritese 2-4

Canaletto Sepor – Tarros Sarzanese 2-1

Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi 3-2

Bogliasco – Arci Pianazze 3-0

Goliardicapolis – Real Fieschi 3-1

Valdivara 5 Terre – James 2-1



Classifica: Goliardicapolis 30; Athletic Club Liberi 23; James 22; Canaletto Sepor 20: Sammargheritese 17; Real Fieschi, Don Bosco Spezia Calcio 15; Bogliasco 12; Valdivara 5 Terre 11; Angelo Baiardo 9; Tarros Sarzanese 8; Arci Pianazze 6.