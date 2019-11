Under 15 Regionale, Canaletto Sepor e Molassana Boero al comando

La Spezia - Seconda vittoria consecutiva per le formazioni del Canaletto Sepor e del Molassana Boero. I canarini battono all'inglese l'Athletic Club Liberi grazie alle reti di Alvisini e Husseini, mentre la compagine sbanca il campo del Ca De Rissi grazie alla tripletta di Lazri e alla singola di Gennaro. Prima vittoria stagionale per la Lavagnese che al Riboli liquida la Goliardicapolis con la tripletta di Casoni e le singole di Soalri, Oxilla e Podestà. Rinviate d'ufficio le partite Arci Pianazze – Rivasamba; Bogliasco – little Club James e Tarros Sarzanese – Don Bosco Spezia Calcio.



risultati 2 giornata

Arci Pianazze – Rivasamba rinviata

Ca de Rissi – Molassana Boero 1-3

Canaletto Sepor – Athletic club Liberi 2-0

Bogliasco – Little Club James rinviata

Lavagnese – Goliardicapolis 6-0

Tarros Sarzanese – Don Bosco Spezia Calcio rinviata



Classifica; Canaletto Sepor e Molassana Boero 6; Tarros Sarzanese (*), Lavagnese, Don Bosco Spezia Calcio (*), Athletic Club Liberi 3; Rivasamba (*), Bogliasco (*) 1; Arci Pianazze (*), Ca de Rissi, Little Club James (*) e Goliardicapolis 0.



*: Una partita da recuperare



Prossimo turno: Arci Pianazze – Tarros Sarzanese; Athletic Club Liberi – Bogliasco; Don Bosco Spezia Calcio – Lavagnese; Goliardicapolis – Ca de Rissi; Little Club James; Molassana Boero – Canaletto Sepor.