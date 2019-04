Under 15 Provinciale, si fa sotto il Levanto

I rivieraschi hanno vita facile contro il Luni e si portano a meno uno da Ceparana, che batte la Santerenzina B. Si conferma al terzo posto la Santerenzina. Balsamo castiga gli ex. Oggi il turno infrasettimanale.

La Spezia - Quando mancano sei giornate alla fine della stagione, entra nel vivo il campionato provinciale riservato agli Under 15 dove in testa c'è sempre il Ceparana Calcio, che mantiene un punto di distanza dal Levanto Calcio. Si conferma al terzo posto la Santerenzina, mentre Balsamo realizza un tripletta contro la sua ex squadra. Tanti i tempi da affrontare e lo facciamo con la consueta rubrica dedicata al campionato giovanile organizzato dalla Delegazione spezzina.

Il punto sul campionato - Le doppiette di Agolli, Giobbe e Luti, oltre alle singole di Chiesa, Dakavelli e Chiocca, regalano la vittoria al Ceparana che al Cipriano Incerti, proprio quartier generale, batte 9-0 la Santerenzina B, quindi una vittoria che non porta punti in classifica per i rossoneri che restano al comando. Distaccata di una sola lunghezza, quindi sarà sicuramente decido lo scontro diretto in programma tra due turni, c'è il Levanto che passa facilmente sul campo del Luni con le reti realizzata da Lagaxio, autore di una tripletta, Martinez e Beccarelli, entrambi autori di una doppietta, Lorenzini, Visconti, Nicora e Tisconia per il definitivo 11-0. Terza vittoria consecutiva per la Santerenzina che grazie ai gol di Maggiani, Russi, Stombellini e Zanetti batte 4-0 il Magra Azzurri e si conferma terza forza del campionato. Si dividono la posta in palio le formazioni del Canaletto Sepor e del Colli Ortonovo. Al Tanca, infatti, termina 2-2 grazie alle reti canarine realizzate da Castiello e Ducci mentre per la fenice a segno vanno Ricci e Leonte. Il Borgo Foce Magra A.F dilaga contro il Club Levante grazie alla doppietta di Petacco e alle singole di Giuseppini, Costa, Cozzani, Gullota e Staganri, mentre al Follo Calcio non basta l'ennesima doppietta stagionale del centrocampista Coliaura. Al Canese di Piana Battolla, infatti, la tripletta di uno scatenato Balsamo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione del Mamas GiovanIi “B”. chiude la giornata la pirotecnica vittoria del Borgo Foce Magra A.F “B” che batte 5-4 il Mamas Giovani.



Risultati 20a giornata

Mamas – Borgo Foce Magra A.F “B” 4-5

Borgo Foce Magra A.F – Club Levante 7-0

Canaletto Sepor – Colli Ortonovo 2-2

Luni – Levanto 0-11

Santerenzina – Magra Azzurri 4-0

Follo – Mamas “B” 2-3

Ceparana – Santerenzina “B” 0-9



Classifica - Ceparana 43; Levanto 42; Santerenzina 31; Canaletto Sepor 29; Borgo Foce Magra A.F 28; Magra Azzurri, Colli Ortonovo 22; Follo 12; Mamas Giovani 10; Luni, Club Levante 2.