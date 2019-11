Under 15 Provinciale, la Santerenzina ferma la corsa del Follo Calcio capolista

La Spezia - La quarta giornata del campionato provinciale Under 15 va in archivio con la prima sconfitta stagionale del Follo Calcio capolista. I bianco azzurri, infatti, sono sconfitti al Falconara contro la Santerenzina grazie alla doppietta di Tonlorenzi e alle singole di Furia e Milasene. Per i bianco azzurri a rete Muto, autore di una doppietta, e Mavilla. La rete di Markja regala la vittoria del Valdivara 5 Terre che al “Colombo” batte di misura il Ceparana Calcio, mentre la tripletta di Balsano, la doppietta di Lestingi e le singole di Trivelloni, Bruno e Danese trascinano alla vittoria il Mamas Giovani contro il Sesta Godano, fanalino di coda del campionato insieme al San Lazzaro Lunense. Le reti di Barletta, Lagaxio e Basso sono decive per la vittoria del Levanto Calcio contro il Magra azzurri, mentre la doppietta di Gheti e le singole di Calamita e Attolini portano alla vittoria il Club Levante contro il Luni Calcio. La quarta giornata si chiude con la netta vittoria interna del Colli Ortonovo che al “comunale” di Castelnuovo Magra batte 4-0 il San Lazzaro Lunense grazie al poker personale realizzato da Bonifacio.





Mamas Giovani – Sesta Godano 8-0

Santerenzina – Follo Calcio 4-3

Valdivara 5 Terre – Ceparana 1-0

Colli Ortonovo – San Lazzaro Lunense 4-0

Levanto – Magra Azzurri 3-0

Club Levante – Luni Calcio 4-1



Classifica: Follo Calcio, Valdivara 5 Terre, Mamas Giovani, Levanto Calcio e Club Levante 9; Ceparana 6; Santerenzina, Colli Ortonovo e Magra Azzurri 4; Luni Calcio 1; San Lazzaro Lunense e Sesta Godano 0.



Note: Mamas Giovani, Levanto Calcio, Santerenzina e Luni Calcio una partita in meno.



A cura di J.L