Under 15 Provinciale, il Ceparana prova la fuga

In evidenza la formazione del Borgo Foce Magra A.F che batte il Magra Azzurri e sale al terzo posto. Pari nel bi match tra la Santerenzina e il Canaletto Sepor, mentre vince il Levanto Calcio.

La Spezia - Va agli archivi la decima giornata del campionato provinciale Under 15, e va agli archivi con la prima vera fuga stagionale della capolista Ceparana Calcio. I rossoneri, infatti, hanno la meglio del Mamas Giovani grazie alle reti di Pomoachi, Spiga e Baruzzo ed allungano il classifica dal Levanto Calcio che batte la formazione B del Mamas Giovani grazie alle reti di Lagaxio, autore di un poker, Visconti A., Visconti M. e Contardi ma è un a vittoria che non porta punti in classifica per il team rivierasco. Grazie alle reti realizzate da El Fiout, Cozzani e Gullotta, sale in classifica la formazione del Borgo Foce Magra A.F che davanti al proprio pubblico batte 3-0 il Magra Azzurri. Termina in pareggio l'atteso big match tra la Santerenzina di Carbone e il Canaletto Sepor di Sommovigo: alla doppietta del solito Corgiolu per i verdi di Santerenzo rispondono i canarini con Granados e De Lucia. Pirotecnica è la vittoria interna del Follo Calcio che grazie al poker di reti di Colaiuta batte 4-3 il Borgo Foce Magra A.F “B”, quest'ultimo a segno con Beccari, autore di una doppietta, e Giuseppini. Termina con un bel 2-2 la sfida del Falconara di Lerici tra la Santerenzina “B” ed il Colli Ortonovo dove a segno ci vanno Milanese e Maracci per i padroni di casa e Ricci e Loente per gli orange. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche tra il Luni Calcio ed il Club Levante. Prossimo turno- C'è grande attesa per il big match di giornata che vedrà affrontarsi le formazioni del Levanto e del Borgo Foce Magra A.F, ovvero la seconda e terza forza del campionato. Questi gli altri incontri: Borgo Foce Magra A.F “B” - Ceparana, Club Levante – Santerenzina “B”, Colli Ortonovo – Mamas Giovani “B”, Magra Azzurri – Follo Calcio, Mamas Giovani – Canaletto Sepor, Santerenzina – Luni Calcio.

Risultati 10° giornata

Borgo Foce Magra A.F – Magra Azzurri 3-0

Canaletto Sepor – Santerenzina 2-2

Ceparana – Mamas Giovani 3-0

Follo Calcio – Borgo Foce Magra A.F “B” 4-3

Luni Calcio – Club Levante 0-0

Mamas Giovani “B” - Levanto 0-6

Santerenzina “B” - Colli Ortonovo 2-2



Classifica: Ceparana 22; Levanto Calcio 18; Borgo Foce Magra A.F, Santerenzina 16; Canaletto Sepor 12; Colli Ortonovo 9; Follo Calcio 6; Mamas Giovani, Luni Calcio, Club Levante 2.