Under 15 Provinciale, i numeri del campionato

La Spezia -. Analizzati i campionati regionali riservati alle categoria degli Under 19 di Eccellenza, Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 iniziamo a vedere i numeri dei campionati provinciali, partendo dal campionato Under 15, dove ricordiamo c’è stato il ritiro anticipato della formazione del Sesta Godano.



Duello a due - Quasi sicuramente, sempre se si potrà tornare a calcare i terreni dei campi da gioco, soluzione che al momento sembra orientata diversamente dalle mie speranze, saranno le formazioni del Valdivara 5 Terre e della Santerenzina a giocarsi le ultime carte per centrare la vittoria del campionato provinciale di categoria. Al momento, infatti, troviamo in testa il Valdivara 5 Terre di Andrea Guerrato con 35 punti, frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, mentre la Santerenzina è distaccata di solo tre lunghezze, quindi ancora in corsa per un possibile sorpasso. Chiude il podio il Mamas Giovani con 23 punti.



I numeri del campionato - Il migliore attacco del campionato è quello del Valdivara 5 Terre con 75 reti mentre al secondo posto troviamo sempre la Santerenzina con 72 reti all’attivo, mentre chiude il podio il Mamas Giovani con 52 reti. La migliore difesa è quella rossonera del Ceparana Calcio di Matteo Centi con solamente 9 reti incassate mentre chiudono il podio le formazioni del Valdivara 5 Terre e del Club Levante, che rispettivamente hanno incassato 10 e 16 reti. Il peggior attacco e la peggior difesa è quella del San Lazzaro Lunense, fanalino di coda del campionato, con 7 reti all’attivo contro le 105 subite.



La classifica marcatori - Al comando troviamo il santerenzino Mariani con la bellezza di 29 reti inseguito da Balsano del Mamas Giovani con 22 mentre chiude il podio Bonifacio del Colli Ortonovo con 17 reti.



Classifica - Valdivara 5 Terre 35; Santerenzina 32; Mamas Giovani 23; Ceparana Calcio 22; Levanto Calcio 21; Club Levante 18; Follo San Martino e Colli Ortonovo 17; Magra Azzurri 13; Luni Calcio 9; San Lazzaro Lunense 0.