Under 15, Canaletto e Don Bosco in grande evidenza

I canarini di Pellini costringono alla sconfitta l'ex capolista Athletic Club Liberi, mentre i salesiani battono l'Angelo Baiardo e salgono in classifica. Sconfitta la Tarros Sarzanese, mentre il derby spezzino termina in parità.

La Spezia - L'ottava giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 15 va in archivio con il sorpasso della Goliardicapolis ai danni dell'Athletic Club Liberi. Le reti di Boero, Pasqualino e Francesia Berta, infatti, regalano la vittoria alla Goliardicapolis che batte 3-2 lo James, mentre la rete Bucchignani fa felice il Canaletto Sepor di Pellini che batte l'ex capolista Athletic Club Liberi. Una vittoria che rilancia in classifica la compagine spezzina. Si conferma al quarto posto la formazione della Sammargheritese che grazie alle reti di Gnocchi e Delfino batte di misura il Real Fieschi, mentre sale in classifica il Don Bosco Spezia Calcio grazie alla vittoria conquistata contro l'Angelo Baiardo. Al “Cimma”, quartier generale dei salesiani, sono decise le reti di Giannoccari e Lleshi. Termina in pareggio il derby spezzino tra l'Arci Pianazze e il Valdivara 5 Terre, mentre il Bogliasco espugna il Berghini contro la Tarros Sarzanese. Prossimo turno: Angelo Baiardo – Real Fieschi; Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio; Bogliasco – Athletic Club Liberi; Goliardicapolis – Arci Pianazze; Sammargheritese – James; Valdivara 5 Terre – Tarros Sarzanese.



Risultati 8a giornata

Arci Pianazze – Valdivara 5 terre 1-1

Athletic Club Liberi – Canaletto Sepor 0-1

Don Bosco Spezia Calcio – Angelo Baiardo 2-0

James – Goliardicapolis 2-3

Real Fieschi – Sammargheritese 1-2

Tarros Sarzanese – Bogliasco 0-1



Classifica: Goliardicapolis 21; Athletic Club Liberi 19; James 18; Sammargheritese 13; Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio 11: Real Fieschi, Bogliasco 9; Angelo Baiardo 8; Tarros Sarzanese 7; Arci Pianazze 6; Valdivara 5 Terre 5.