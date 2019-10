Under 14, vola la Tarros Sarzanese, mentre si conferma il Follo Calcio

La Spezia - Nel Girone 7, giunto alla terza giornata, restano al comando le formazioni dell'Angelo Baiardo e del Rapallo Rivarolese, I draghetti ne rifilano cinque alla Sampierdarense grazie alle reti di Ruggiero, autore di una doppietta, Bruno, Perticato e Raffaele, mentre la formazione di Rapallo si aggiudica il big match contro il Valdivara 5 Terre grazie alle reti di Caceres, parosi, Botto, Ravenna, Siciliano e alla sfortunata autore del giovane Galloro. Nel Girone 8, giunto alla prima giornata di ritorno, termina in parità l'atteso big match tra la Goliardicapolis ed il Rivasamba, match deciso dalle reti di Boero e Lagasco, mentre continua il buon momento del Follo Calcio di Barbieri. I bianco azzurri, infatti, hanno battuto nuovamente il Ligorna grazie ad una grande prestazione che ha portato alle reti di Barbieri, autore di una doppietta, Dolesi e Tonelli, mentre per i genovesi la rete della bandiera porta la firma di Occhipinti. Nel Girone 9, giunto alla terza giornata, la Samamrgheritese aggancia in classifica l'Athletic Club Liberi, che ha osservato il turno di riposo, grazie alla vittoria conquistata sul campo del Don Bosco. Vittoria arrivata grazie ai sigilli di Peroncini e Figallo, autore di una doppietta. Nel Girone 10, rallenata la propria corsa il Don Bosco Spezia Calcio che pareggia contro la Lavagnese. Al Riboli, vanno in rete i bianconeri Giuffra, con due reti, e Longinotti, mentre per i salesiani Montali, autore di due reti, e Olivieri. La tripletta di Colla, le doppiette di Maroni, De Giorgi e Ferrara, oltre alle singole di Mammoliti e Bergoni, spingono al primo posto il Bogliasco che batte 13-0 il San Bernardino Solferino. Nel Girone 11, giunto alla terza giornata, le reti di Zanone e Chiappucci decidono la sfida tra il Villaggio ed il Colli Ortonovo, mentre la Genovese passa sul campo del Pieve Ligure con Guiducci e la sfortunata autorete di Stefagnini. Nel Girone 12, dove si è disputata la prima giornata di ritorno, continua il buon momento della Tarros Sarzanese che passa sul campo del Borgoratti grazie alla tripletta di Caprino e alle singole di Mazzi, casti, Di Salvo,Bergitto e Pellegrinio. Chiude la giornata la vittoria esterna dell'Entella che grazie alle reti di Ramella e Castellini sbanca il campo dell'Arci Pianazze.



Girone 7, 3a giornata

Valdivara 5 Terre – Rapallo Rivarolese 0-6

Angelo Baiardo – Sampierdarenese 5-1

Classifica: Rapallo Rivarolese 6; Angelo Baiardo 4; Valdivara 5 Terre e Sampierdarense 3; Superba Calcio 1



Girone 8, 1a ritorno

Follo Calcio – Ligorna 4-1

Goliardicapolis – Rivasamba 1-1

Classifica: Goliardicapolis e Rivasamba 7; Follo Calcio 6; Ligorna 0.



Girone 9, 3a giornata

Don Bosco – Sammargheritese 0-3

Little Club James – Mamas Giovani 10-1

Classifica: Athletic Club Liberi e Sammargheritese 6; Don Bosco e Little Club James 3; Mamas Giovani 0.



Girone 10

Bogliasco – S.Bernardino Solferino 13-0

Lavagnese – Don Bosco Spezia Calcio 3-3

Classsifica: Bogliasco 7; Don Bosco Spezia Calcio 5; Lavagnese 4; Santa maria e San Bernardino Solferino 0.



Girone 11,3a giornata

Villaggio Calcio – Colli Ortonovo 1-1

Pieve Ligure – Genovese 1-2

Classifica: Canaletto Sepor 6; Villaggio e Colli Ortonovo 4; Genovese e Pieve Ligure 0



Girone 12, 1a ritorno

Borgoratti – Tarros Sarzanese 2-8

Arci Pianazze – Entella 0-2

Classifica: Tarros Sarzanese e Entella 9; Arci Pianazze 3; Borgoratti 0