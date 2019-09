Under 14, vola il Canaletto Sepor di Rotondo

La Spezia- Nel Girone 7, giunto alla seconda giornata, crollo esterno del Valdivara 5 Terra che cade sotto i colpi inferti da Bergna, Santerella e Bashku, quest'ultimo abile a trasformare un calcio di rigore, che regalano la prima vittoria stagionale alla Sampierdarense. Termina, invece, zero a zero la sfida tra la Superbca Calcio e l'Angelo Baiardo. Nel Girone 8, dove si è giocato per la terza giornata, le reti di Ronchetti e Tonelli fanno felice il Follo Calcio di Barbieri che, cosi, festeggia la prima vittoria stagionale. Rinviato il big match tra la Goliardicapolis ed il Rivasamba. Nel Girone 9, giunto alla seconda giornata, netta affermazione della capolista Athletic club Liberi che batte 4-1 il Little Club James grazie alla doppietta di Picasso e alle singole di Crocco e Nanivaggi. Netta e rotonda la vittoria del Don Bosco che sbanca il Pieroni della spezia infliggendo la sconfitta al Mamas Giovani. A decidere la sfida la tripletta di Lemus, la doppietta di Campanella e le singole di Ottonello, Debel, Ravera, Mottironi e Sulo, mentre per i “torelli spezzini” a segno ci va Basso. Nel Girone 10, anch'esso giunto alla seconda giornata, al Don Bosco Spezia Calcio non bastala doppietta realizzata da Bravi per avere la meglio del Bogliasco, quest'ultimo a segno con Carmemolla e Ferrari, mentre la Lavagnese festeggia i primi tre punti grazie alle sei reti realizzate da uno scatenato Giuffa, che affondano le speranze del Santa Maria. Nel Girone 11, continua il momento positivo del Canaletto Sepor di Rotondo che al Tanca batte nettamente il Pieve Ligure grazie alla tripletta di Perez, dalla doppietta di Saudino e dalle singole di Milazzo G., Milazzo L. e Elmazi. Le reti di Furnari e Fronzoli, oltre alla sfortunata autore di Scanu, regalano la vittoria al Villaggio che sbanca il campo della Genovese. Nel Girone 12, giunto alla terza giornata, sconfitta pirotecnica dell'Arci Pianazze, mentre è stata rinviata la partita tra la Tarros Sarzanese ed il Borgoratti.



Girone 7, risultati 2a giornata

Sampierdarense – Valdivara 5 Terre 3-0

Superba Calcio – Angelo Baiardo 0-0

Classifica: Rapallo Rivarolese, Valdivara 5 Terre e Sampierdarense 3; Angelo baiardo, Superba Calcio 0.



Girone 8, risultati 3a giornata

Ligorna – Follo Calcio 0-2

Rivasamba – Goliardicapolis rinviata

Classifica: Goliardicapolis (*), Rivasamba (*) 6; Follo Calcio 3; Ligorna 0.

*: una partita da recuperare



Girone 9, risultati 2a giornata

Athletic Club Liberi – Little Club James 4-1

Mamas Giovani – Don Bosco 1-10

Classifica: Athletic Club Liberi 6; Sammargheritese e Don Bosco 3; Little Club James e Mamas Giovani 0.



Girone 10, risultati 2a giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Bogliasco 2-2

Santa Maria – Lavagnese 1-6

Classifica - Don Bosco Spezia Calcio e Bogliasco 4; Lavagnese 3; Santa Maria e San Bernardino Solferino 0.



Girone 11, risultati 2a giornata

Canaletto Sepor – Pieve Ligure 8-0

Genovese – Villaggio 0-3

Classifica: Canaletto Sepor 6; Villaggio e colli Ortonovo 3; Genovese e Pieve Ligure 0.



Girone 12, risultati 3a partita

Entella – Arci Pianazze 5-2

Tarros Sarzanese – Borgoratti rinviata

Classifica;: Tarros Sarzanese (*) 6; Entella e Arci Pianazze 3; Borgoratti (*) 0

*: una partita da recuperare



Juri Lertora