La Spezia -

Under 14, ufficializzati i calendari della fase di qualificazione



La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato i calendario della fase di qualificazione al campionato regionale di categoria. Nel Girone 7, esordio casalingo del Valdivara 5 Terre contro la Superba Calcio, mentre nel Girone 8, il Follo Calcio andrà a far visita al Rivasamba. Nel Girone 9, Mamas Giovani impegnato nella trasferta di Santa Margherita Ligure, mentre nel Girone 10, inizio in trasferta per i rossoneri del Don Bosco Spezia Calcio. Nel Girone 11, impegno casalingo per il Colli Ortonovo, mentre inizia in trasferta l'avventura del Canaletto Sepor.. Nel Girone 12, è subito Tarros Sarzanese – Arci Pianazze. Di seguito i calendari dei gironi.



Girone 7

1a giornata: Rapallo Rivarolese – Sampierdarenese; Valdivara 5 Terre Superba Calcio

2a giornata: Sampierdarense – Valdivara 5 Terre; Superba Calco – Angelo Baiardo

3a giornata: Angelo Baiardo – Sampierdarense; Valdivara 5 Terre – Rapallo Rivarolese.

4a giornata: Rapallo Rivarolese – Angelo baiardo; Sampierdarenese – Superba Calcio

5a giornata: Angelo Baiardo – Valdivara 5 Terre; Superba Calcio – Rapallo Rivarolese





Girone 8

1a giornata: Goliardicapolis – Ligorna; Rivasamba – Follo Calcio

2a giornata: Follo Calcio – Goliardicapolis; Ligorna - Rivasamba

3a giornata: Ligorna – Follo Calcio; Rivasamba - Goliardicapolis

4a giornata: Follo Calcio – Ligorna; Goliardicapolis - Rivasamba

5a giornata: Goliardicapolis – Follo Calcio; Rivasamba – Ligorna.





Girone 9

1a giornata: Don Bosco – Athletic Club Liberi; Sammargheritese – Mamas Giovani

2a giornata: Athletic Club Liberi – Little club James; Mamas Giovani – Don Bosco

3a giornata: Don Bosco – Sammargheritese; Little Club James – Mamas Giovani

4a giornata: Mamas Giovani – Athletic Club Liberi; Sammargheritese – Little club James

5a giornata: Athletic Club Liberi – Sammargheritese; Little Club James – Don Bosco





Girone 10

1a giornata: Bogliasco – Santa Maria; San Bernardino – Don Bosco Spezia Calcio

2a giornata: Don Bosco Spezia Calcio – Bogliasco; Santa Maria - Lavagnese

3a giornata: Bogliasco – San Bernardino; Lavagnese – Don Bosco Spezia Calcio

4a giornata: Don Bosco Spezia Calcio – Santa Maria; San Bernardino - Lavagnese

5a giornata: Lavagnese – Bogliasco; Santa Maria – San Bernardino





Girone 11

1a giornata: Colli Ortonovo – Genovese: Villaggio Calcio – Canaletto Sepor

2a giornata: Canaletto Sepor – Pieve Ligure; Genovese – Villaggio Calcio

3a giornata: Pieve Ligure – Genovese; Villaggio Calcio – Colli Ortonovo

4a giornata: Colli Ortonovo – Pieve Ligure; Genovese – Canaletto Sepor

5a giornata: Canaletto Sepor – Colli Ortonovo; Pieve Ligure – Villaggio Calcio



Girone 12

1a giornata: Borgoratti – Entella; Tarros Sarzanese – Arci Pianazze

2a giornata: Arci Pianazze – Borgoratti; Entella – Tarros Sarzanese

3a giornata: Entella – Arci Pianazze; Tarros Sarzanese - Borgoratti

4a giornata: Arci Pianazze – Entella; Borgoratti – Tarros Sarzanese

5a giornata: Entella – Borgoratti; Arci Pianazze – Tarros Sarzanese

6a giornata: Borgoratti – Arci Pianazze; Tarros Sarzanese - Entella