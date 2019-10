Under 14, qualificate cinque formazioni spezzine

La Spezia - Se la qualificazione delle formazioni spezzine del Don Bosco Spezia Calcio, Canaletto Sepor e Tarros Sarzanese sembrava essere scontata, quella invece conquistata dalle formazioni del Valdivara 5 Terre e Follo Calcio sa tanto di una piccola favola del calcio spezzino. Per completare il tutto, aspettiamo di vedere come andrà a finire lo spareggio tra il Colli Ortonovo ed il Villaggio Calcio. Insomma, per il movimento del calcio giovanile spezzino è stata una qualificazione molto positiva. Nel Girone 7, chiude a punteggio pieno il Rapallo Rivarolese e lo fa grazie all'ennesima vittoria stagionale conquistata grazie alla doppietta di Lorusso e alle singole di Botto, Caceresm Iannella, Vizzini e Leone che firmano, cosi, il definitivo 7-0 contro la Superba Calcio. Il colpo di giornata, sempre parlando del girone 7, lo mette a segno il Valdivara 5 Terre di Wladimiro Guerrato che niente meno estromette l'Angelo Baiardo, una delle cosiddette grandi del calcio giovanile ligure, grazie alle reti di Tesone, Moggia e Ricco. Nel Girone 8, le reti di Pantini, autore di una doppietta, Bartolozzi e Tassano regalano la quarta vittoria stagionale al Rivasamba che batte 4-0 il Ligorna. Il colpo di giornata lo firma il Follo Calcio di Barbieri che conquista il punto decisivo in casa della Goliardicapolis. Al San Desiderio di Genova, infatti, sono i genovesi a passare in vantaggio con Campanella ma la reti di Dolesi riporta in risultato in parità. Un punto che serve al Follo Calcio per conquistare una storica qualificazione. Nel Girone 9, Il Don Bosco espugna il campo del Little Club james grazie alle reti di Ottonello, Campanella e Lamus, mentre termina in parità la sfida tra l'Arhletic Club liberi e la Sammargheritese. Nel Girone 10, la rete di Carnemolla fa felice il Bogliasco che espugna il Riboli di Lavagna, mentre un super Celia, autore di ben cinque reti, spinge alla vittoria il San Maria contro il San Bernardino Solferino. Nel Girone 11, il Canaletto Sepor di Rotondo conquistata l'acceesso diretto grazie alla vittoria conquistata nel big match contro il Colli Ortonovo. Al Tanca, passano in vantaggio gli sopiti con Manucci ma le reti di Ermazi, bartoli e Saudino ribaltano a favore dei canarini il match. Vince il Villaggio Calcio, che si giocherà lo spareggio contro il Colli Ortonovo. Nel Girone 11, si dividono la posta in palio le formazioni della Tarros Sarzanese e dell'Entella, formazioni già qualificate al campionato regionale. Al Berghini, aprono le marcature i rossoneri con Asti, pareggio dei biancocelesti con Boumama. Le reti di Falcone e Brogi regalano la vittoria all'Arci Pianazze che sbanca il campo del Borgoratti.



Girone 7

Angelo Baiardo – Valdivara 5 Terre 0-3

Superba Calcio – Rapallo Rivarolese 0-7

Classifica:Rapallo Rivarolese 12; Valdivara 5 Terre 6; Angelo Baiardo e Sampierdarese 4; Superba Calcio 2

Qualificate: Rapallo Rivarolese e Valdivara 5 Terre



Girone 8

Goliardicapolis – Follo Calcio 1-1

Rivasamba – Ligorna 4-0

Classifica- Rivasamba 13; Follo Calcio 10; Goliardicapolis 9; Ligorna 1

Qualificate: Rivasamba e Follo Calcio



Girone 9

Athletic Club Liberi – Sammargheritese 3-3

Little Club James – Don Bosco 2-3

Classifica: Sammargheritese e Athletic Club Liberi 10; Don Bosco 6; Little Club James 3; Mamas Giovani 0

Qualificate: Sammargheritese e Athletic Club Liberi



Girone 10

Lavagnese – Bogliasco 0-1

Santa Maria – San Bernardino Solferino

Classifica: Bogliasco 10; Don Bosco Spezia Calcio 8; Lavagnese 7; Santa Maria, San Bernardino 0.

Qualificate: Bogliasco e Don Bosco Spezia Calcio



Girone 11

Canaletto Sepor – Colli Ortonovo 3-1

Pieve Ligure – Villaggio Calcio 1-5

Classifica: Canaletto Sepor 12; Villaggio Calcio e Colli Ortonovo 7; genovese 3; Pieve Ligure 0.

Qualificate: Canaletto Sepor

Allo spareggio: Villaggio Calcio e Colli Ortonovo



Girone 12

Borgoratti – Arci Pianazze 1-2

Tarros Sarzanese – Entella 1-1

Classifica: Tarros Sarzanese 16; Entella 12; Arci Pianazze 6; Borgoratti 0.

Qualificate: Tarros Sarzanese ed Entella