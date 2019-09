Under 14, il punto dell'ultima giornata

La Spezia - Nel Girone 7, inizio con il botto per le formazioni del Rapallo Rivarolese e del Valdivara 5 Terre. I bianconeri di Rapallo, infatti, ne rifilano undici alla Sampierdarenese grazie alle triplette di Botto e Parodi, alla doppietta di Ravenna e alle singole di Iannella, Mantovani e Albanese. Netta è anche la vittoria del Valdivara 5 Terre che al Colombo ne fa dieci al Superba Calcio grazie alla prestazione da record della coppia formata da Tesone e Pondelli, entrambi a segno con cinque reti. Nel Girone 8, giunto alla seconda giornata, continua il dominio delle formazioni della Goliardicapolis e del Rivasamba. La compagine genovese, infatti, batte il Follo Calcio grazie alle doppiette di Odescalchi, Boero e Panariello, per gli spezzini a segno ci va Tonelli, mentre i calafati sbancano il campo del Ligorna grazie alle reti di Calcagno e Pantini. Per i padroni di casa a segno ci va Salvi per il 2-1 finale. Nel Girone 9, buona la prima per le formazioni dell'Athletic Club Liberi e Sammargheritese. La compagine genovese ne rifila tre al Don Bosco grazie alle marcature di Boero, Calvierotti e Bernardini, mentre la formazione di Santa Margheriat ligure ne fa nove al Mamas Giovani grazie alle doppiette di Peroncini, Fior e Bavestrello N, oltre alle singole di Bisso, Di Sabato e Bavestrello A. Nel Girone 10, buona la prima per il Don Bosco Spezia Calcio che batte 10-0 il San Bernardino grazie alle reti di Bravi, autore di un poker personale, Carletti, Tintori, Toracca, Raso, Parmigiani e Oliva. Inizia bene anche la stagione del Bogliasco che davanti al proprio pubblico cala il poker al Santa Maria grazie alla doppietta di Donini e alle singole di Maroni e Carmemolla. Nel Girone 11, girone avaro di reti, il Colli Ortonovo batte la Genovese grazie alla rete di Guerriera, mentre il Canaletto Sepor sbanca il campo del Villaggio grazie a Elmazi e Milazzo. Nel Girone 12, giunto alla seconda giornata, in testa a punteggio pieno troviamo la formazione della Tarros Sarzanese che batte l'Entella con un pirotecnico 5-4 grazie alle doppiette di Asti e Caprino e alla singola di Chiodetti. L'Arci Pianazze si riscatta e batte il Borgoratti grazie ai gol di Shqypi, Lippi e Barsanti.



Girone 7, 1a giornata

Rapallo Rivarolese – Sampierdarenese 11-1

Valdivara 5 Terre – Superba Calcio 10-1

Classifica: Rapallo Rivarolese, Valdivara 5 Terre 3; Angelo Baiardo, Superba Calcio e Sampierdarenese 0.

Prossimo turno: Sampierdarenese – Valdivara 5 Terre; Superba Calcio – Angelo Baiardo.



Girone 8, 2a giornata

Follo Calcio – Goliardicapolis 1-6

Ligorna – rivasamba 1-2

Classifica: Goliardicapolis, Rivasamba 6; Ligorna e Follo Calcio 0.

Prossimo turno: Ligorna – Follo Calcio; Rivasamba – Goliardicapolis.





Don Bosco – Athletic Club Liberi 1-3

Sammargheritese – Mamas Giovani 9-0

Classifica: Sammargheritese, Athletic Club Liberi 3; Little Club James, Don Bosco e Mamas Giovani 0.

Prossimo turno: Athletic Club Liberi – Little Club James; Mamas Giovani – Don Bosco.



Girone 10, 1a giornata

Bogliasco – Santa Maria 4-0

San Bernardino – Don Bosco Spezia Calcio 0-10

Classifica: Don Bosco Spezia Calcio, Bogliasco 3; Lavagnese, Bogliasco e San Bernardino 0.

Prossimo turno: Don Bosco Spezia Calcio – Bogliasco; Santa Maria – Lavagnese.



Girone 11, 1a giornata

Colli Ortonovo – Genovese 1-0

Villaggio – Canaletto 0-2

Classifica: Canaletto Sepor, Colli Ortonovo 3; Pieve Ligure, Genovese e Villaggio 0.

Prossimo turno: Canaletto Sepor – Pieve Ligure; Genovese – Villaggio.



Girone 12, 2a giornata

Arci Pianazze – Borgoratti 3-0

Entella – Tarros Sarzanese 4-5

Classifica - Tarros Sarzanese 6: Entella, Arci Pianazze 3; Borgoratti 0.

Prossimo turno: Entella- Arci Pianazze; Tarros Sarzanese – Borgoratti.