Under 14, i gironi di qualificazione al campionato regionale

La Spezia - La nuova stagione del calcio giovanile regionale riservato alla categoria degli Under 14 prenderà il via l'11 settembre, con la prima partita della fase di qualificazione al campionato regionale di categoria. Dovendo determinare la qualificazione al campionato regionale di 24 squadre, le partecipanti a questa fase di qualificazione sono state suddivise in 5 giorni da 4 squadre ed in 7 giorni da 5 squadre, che si affronteranno in gare si sola andata nei fine settimana del 15/22/29 settembre e 6/13 ottobre ( giorni a 5 squadre) , mentre gare di andata e ritorno mercoledì 11 settembre e nei fine settimana del 15/22/29 settembre e 6/13 ottobre ( giorni da 4 squadre ). Si qualificano al campionato regionale le prime due classificate di ciascun girone. Di seguito i raggruppamenti delle formazioni spezzine:



Girone 7: Angelo Baiardo, Sampierdarenese, Superba Calcio, Valdivara 5 Terre, Rapallo 1914 Rivarolese

Girone 8: Goliardicapolis, Ligorna, Rivasamba, Follo Calcio

Girone 9: Athletic Club Liberi, Little Club James, Sammargheritese, Mamas Giovani, Don Bosco

Girone 10: Football Club Bogliasco, Don Bosco Spezia Calcio, Lavagnese, Santa Maria, San Bernardino Solferino

Girone 11: Canaletto Sepor, Colli Ortonovo, Pieve Ligure, Villaggio Calcio, Genovese Boccadasse

Girone 12: Tarros Sarzanese, Arci Pianazze, Entella, Borgoratti