Under 14 Regionale, rallenta la propria corsa la formazione dell'Athletic Club Liberi

La Spezia - Dopo quattro vittorie consecutive l 'Athletic Club Liberi, capolista solitaria del campionato regionale Under 14, rallenta la propria marcia impattando contro il Rapallo Rivarolese. Rapallini in doppio vantaggio grazie alle reti di Botto e Parodi, pareggio nero verde grazie alla doppietta realizzata da Giraudi. Salgono al secondo posto le formazioni spezzine del Canaletto Sepor e della Tarros Sarzanese, che ricordiamo hanno una partita da recuperare. I canarini di Rotondo, alla terza vittoria consecutiva, sbancano il campo dell'Entella grazie alle reti di Saudino e del solito Elmazi, con nel mezzo il momentaneo pareggio bianco celeste arrivato grazie alla rete di Ramella. La doppietta del solito Caprino, invece, regala la vittoria ai rossoneri di Sarzana che passano sul campo del Rivasamba per 2-0. La doppietta di Bravi e la singola di Cappelletti consentono al Don Bosco Spezia Calcio di battere 3-0 il Villaggio Calcio, fanalino di coda del campionato, mentre continua il momento negativo del Valdivara 5 Terre. I bianco azzurri di Guerrato, infatti, sono sconfitti in casa della Samamrgheritese grazie alle reti di Bevestrino e Fior, mentre per la compagine spezzina in rete ci va Tesone per il definitivo 2-1. Non disputata la partita tra il Bogliasco e la Goliardicapolis.





Bogliasco – Goliardicapolis rinviata

Entella – Canaletto Sepor 1-2

Rapallo Rivarolese – Athletic Club Liberi 2-2

Rivasamba – Tarros Sarzanese 0-2

Sammargheritese – Valdivara 5 Terre 2-1

Villaggio Calcio – Don Bosco Spezia Calcio 0-3



Classifica: Athletic Club Liberi 13; Canaletto Sepor (*) e Tarros Sarzanese (*) 9; Rapallo Rivarolese 8; Entella e Don Bosco Spezia Calcio 7: Goliardicapolis (***), Sammargheritese e Rivasamba (*) 6; Bogliasco (**) 3; Valdivara 5 Terre 1; Viullaggio Calcio 0.



***: Tre partite da recuperare

**: Due partite da recuperare

*: Una partita da recuperare





A cura J.L