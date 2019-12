Under 14 Regionale, oggi recupera la Tarros Sarzanese

La Spezia - Giovedì pieno di emozioni per la formazione Under 14 della Tarros Sarzanese. I ragazzi di Jacopo Foschi, infatti, sono attesi dall'importante recupero di campionato contro la formazione genovese della Goliardicapolis, match di recupero della prima giornata di campionato in programma al Berghini di Sarzana alle ore 17:30. I rossoneri si presentano dopo la sconfitta subita in casa dal Bogliasco, mentre i genovesi sono reduci dal pareggio per due a due contro l'Athletic club Liberi. Una partita importante per entrambe le formazioni: i rossoneri in caso di vittoria tornerebbero al comando della classifica, superando l'altra formazione spezzina del Canaletto Sepor, mentre i genovesi rientrerebbero prepotentemente in zona qualificazione.





Tarros Sarzanese – Goliardicapolis, Berghini di Sarzana ore 17:30